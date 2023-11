Der Super Mario Bros. Film: Release auf Netflix schon im Dezember geplant

Der Super Mario Bros.-Film kommt im Dezember zu Netflix – aber auch in Deutschland?





For the families that go a little too hard on Mario Kart over the holidays, The Super Mario Bros. Movie will be on Netflix to help the healing. December 3! pic.twitter.com/5nhvrcJWME



— Netflix (@netflix) November 9, 2023

Gute Neuigkeiten für Fans des schnauzbärtigen Klempners und seiner Freunde: Schon im kommenden Monat soll der, der zu Beginn des Jahres ordentlich die Kinokassen klingeln ließ, auch beim Streaming-Riesengezeigt werden.Aktuell gibt es die Filmadaption derin Deutschland nur beiundzu sehen, dies könnte sich aber schon bald ändern. Allerdings steht noch eine große Frage im Raum, die trotz der offiziellen Ankündigung zunächst geklärt werden muss.Nachdem sich bereits zuvor einige Berichte rund um den Release des Films beim wohl bekanntesten Streaming-Dienst rankten, machte es Netflix noch gestern ganz offiziell: Der Super Mario Bros.-Film ist ab demauch im Angebot desMedienunternehmens zu finden – zumindest, was den heimischen Markt anbelangt.Ob es ihn schon ab diesem Zeitpunkt auch hierzulande zu sehen gibt, ist derweil– wenn auch nicht unwahrscheinlich. Sollte sich die Vermutung letzten Endes bewahrheiten, ist davon auszugehen, dass auch deruns in den kommenden Tagen oder Wochen per offiziellem Presse- oder Social Media-Post über den Start des Films auf der Plattform in Kenntnis setzt.Schon in der ersten Woche nach seinem Kinostartund auch wir zeigten uns damals überzeugt davon, dass es sich wohldürfte. Der Erfolg des Films gab uns Recht: Mit überan weltweiten Einspielergebnissen stellte er sich als umsatzstärkste Umsetzung eines Videospiel-Franchises auf der großen Leinwand heraus.Der beliebte Latzhosenträger und Bruder Luigi landen überraschend im Pilzkönigreich, wo sie auf Oberbösewicht(gesprochen von Jack Black) treffen. Jener nimmt(Charlie Day) kurzerhand gefangen und stellt(Chris Pratt),(Anya Taylor-Joy),(Seth Rogen) sowie(Keegan-Michael Key) vor eine abenteuerliche Rettungsmission. Nintendo scheint indes Gefallen am Film-Business gefunden zu haben: In Zusammenarbeit mit Sony kündigte man jüngst dochan.