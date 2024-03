Super Mario Bros. 2: Es gibt bereits einen Starttermin

Mit über 1,3 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis war derim vergangenen Jahr der zweiterfolgreichste Kinoauftritt des Jahres. Es ist somit kein Wunder, dassundan einemarbeiten.Dies haben die beiden Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach entsteht der zweite beziehungsweise technisch gesehenerneut unter der Leitung von Chris Meledandri, dem CEO von Illumination, und Shigeru Miyamoto von Nintendo.Auch denbleibt man treu: Aaron Horvath und Michael Jelenic führen abermals Regie, während Matthew Fogel ein weiteres Mal das Drehbuch schreibt. Für die Finanzierung und den Vertrieb wurde außerdem wie schon beim ersten Teil Universal Pictures als Partner ausgesucht.Allzu lange muss auf die Fortsetzung derweil nicht gewartet werden, es gibt nämlich schon einen Termin: Amsoll der Nachfolger des Super Mario Bros. Films in den USA starten. In Deutschland dürfte der Start vermutlich erneut am selben Tag erfolgen, auch wenn dies bisher noch nicht bestätigt ist.Inhaltlich gibt es derweil keine Details. Allerdings erscheint es wahrscheinlich, dass im zweiten Mario-Film auch endlichseinen Auftritt feiern wird. Immerhin wird der treue Begleiter bereits im Vorgänger angeteasert, ohne aber wirklich selbst in Erscheinung zu treten.Mit der Bestätigung einesgibt es nun gleich zwei große Kino-Projekte die bei Nintendo entstehen. Im November 2023 bestätigte der japanische Konzern, dass man an einem Live-Action-Film zu The Legend of Zelda arbeitet . Für diesen, will er sich doch an Studio Ghibli orientieren.