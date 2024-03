Super Mario Bros.-Film: Gibt es mehr Background zu Peach und Bowser?

Erst am vergangenen Sonntag, an dem als MAR10-Day bekannten 10. März, bestätigte Nintendos Shigeru Miyamoto, dass es eine Fortsetzung zumgeben wird. Sogar ein Datum nennte er schon, auch wenn dieses mit dem 3. April 2026 noch in weiter Ferne liegt.Spätestens jetzt fragen sich die Fans natürlich, welche Story Gegenstand des zweiten Teils sein wird und vor allem: Welche Charaktere werden auftauchen? Yoshi wurde ja bereits angeteased; nun zeigen, dass auch schon eine Menge anderer Charaktere in der Lostrommel waren.Dass Konzeptzeichnungen nicht immer das widerspiegeln, was am Ende auch im fertigen Film oder Spiel landet, ist klar. Aber sie geben Ideen für Visualisierungen oder Anknüpfungspunkte für weitere Entwicklungen. Jed Diffenderfer, der von 2018 bis 2020 alsgearbeitet hat, hat nun auf seiner Homepage ein paar Bilder gepostet, die zumindest einen Einblick gewähren, welche Ideen im Raum standen – und womit wir vielleicht künftig rechnen können.Die Szene mit Mario und Luigi in ihrem kleinen Klempner-Van konnten wir fast eins zu eins so im Film sehen. Auch Bowser, mit einem Stern in der Hand über dem eisigen Pinguin-Königreich thronend, besitzt einen gewissen Wiedererkennungswert. Auffällig ist das Bild vom, wo anscheinend ein junger Bowser einen schmerzhaften Korb von Peach bekommen hat. Auch Charaktere wie Daisy, Mouser oder einen Football-Chuck sehen wir in dieser Highschool-Szenerie. Das wäre auf jeden Fall eineAuch eine episch wirkende Schlacht wurde visualisiert – Gut und Böse stehen sich. Besonders schön: Toadette im Vordergrund, die mit ihren langen Pilzzöpfen einen Koopa-Panzer zurückschlägt. Ansonsten sehen wir hier unter anderem Yoshis (sogar einen blauen mit Flügeln), Toadsworth und Daisy auf der Seite des Pilzkönigreichs; König Buu, Pokey und Birdo bei den Fieslingen (und die Raupe Wiggler sogar auf beiden Seiten).Schon der erste Teil des Super Mario Bros.-Films war in seinen circa eineinhalb Stunden Laufzeit, Referenzen und bunten Bildern – vonüberbis. An den Konzeptzeichnungen sieht man, dass es an Ideen nicht mangelt und wir sicher auch für die Fortsetzung einiges erwarten können. Was ansonsten noch