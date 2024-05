Super Mario Bros.-Film: Danny DeVito könnte sich vorstellen, Nintendo-Rowdy Wario im Nachfolger zu sprechen

Zwar gibt bislang kaum handfeste Informationen dazu, was uns mit einemüberhaupt erwartet. Dieser Tatsache zum Trotz, erklärt sich nun ein legendärerbereit, einem ikonischen Nintendo-Rüpel seine Stimme zu leihen.Die Rede ist von keinem Geringeren als Film-Star, der dank seiner zahlreichen Auftritte in Leinwand-Blockbustern wie L.A. Confidental, Mars Attacks und weiteren Produktionen einem Millionenpublikum bekannt sein dürfte.Zwar wurde er zumindest bislang noch nicht als Neuzugang des Film-Franchise vorgestellt, ein Auftritt im bereits angekündigten Nachfolgerist aber mehr als nur vorstellbar:, der Nintendo-Wüstling, wartet sicherlich nur so darauf, sein Debüt auf der großen Leinwand zu feiern.In einer Unterhaltung, die aus einem aktuellen Video des YouTube-Kanals The Movie Dweeb hervorgeht, wurde Hollywood-Legende Danny DeVito jüngst gefragt, ob er sich vorstellen könne, in der kommenden Fortsetzung in die purpurne Latzhose des bekannten Antagonisten zu schlüpfen."Man weiß nie, was in der Welt passiert, ich bin für viele Dinge bereit, ich bin bereit, viele Dinge zu tun, also was auch immer kommt, ich schaue es mir an, ich bewerte es, ich meine, du weißt schon... lass es sie wissen, du solltest ihnen sagen, dass ich siewerde, aber dass ich in dem Film sein sollte“, so der 79-Jährige.Zu diesem Zeitpunkt lässt sich wie bereits durchgeschienen sein dürfte natürlich noch konkretes nichts dazu sagen, wie und ob Warioin der, spielen wird. Den Termin bestätigte Nintendo gemeinsam mit Illumination bereits zu Beginn des Jahres.