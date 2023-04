Immortals of Aveum: Hohe Systemanforderungen und Gameplay-Trailer zum Magier-Shooter

Immortals of Aveum: Die Systemanforderungen im Überblick

Betriebssystem: Windows 10 64-bit oder besser

Prozessor: Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2080 (8 GB) oder AMD Radeon RX 5700XT (8 GB)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 110 GB (SSD empfohlen)

DirectX: 12.1

Betriebssystem: Windows 10 64-bit oder besser

Prozessor: Intel Core i7-12700 oder AMD Ryzen 7 5700X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (12 GB) oder AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 110 GB (SSD empfohlen)

DirectX: 12.1

Gameplay-Trailer mit vielen Effekten