Immortals of Aveum: Ascendant Studios entlässt zahlreiche Entwickler

Immortals of Aveum: Kein großer Erfolg für den magischen Shooter

Im August 2023 erschien der Magie-Shooterfür PC, Playstation und Xbox. Entwickelt auf der Unreal Engine 5, publiziert von Electronic Arts. Jetzt, etwa einen Monat nach Release, feuert das Studio hinter dem Spiel fast die Hälfte der Mitarbeiter., ein „neues AAA-Studio“, wie der CEO Bret Robbins es bezeichnet, hatte vermutlich mit höheren Spielerzahlen gerechnet, als es dann tatsächlich gab. „Schweren Herzens“ müsse man sich von 45 Prozent des Teams trennen.Betrachtet man dieauf Steam , wird schnell deutlich, wie gering sie ausfallen: Im Peak erreicht Immortals of Aveum lediglich 751 gleichzeitige Spieler kurz nach der Veröffentlichung. In den letzten 24 Stunden starteten knapp 70 Spieler den Magie-Shooter. Zwar kommen noch die Konsolenspieler dazu, doch die Tendenz sieht für die Entwickler sehr schlecht aus.Obwohl Ascendant Studios in ihrem Statement auf Twitter keinen Grund für die Entlassung nennen, ist anzunehmen, dass es amdes Shooters liegt. Von einem Flop ist noch nicht zu sprechen, immerhin erreicht Immortals of Aveum im Schnitt eine Bewertung von 70 auf Metacritic , doch der große Hype blieb definitiv aus.„Ich bin so stolz darauf, was unser Team mit Immortals of Aveum erreicht hat“, schreibt der CEO im Weiteren. Dennoch müsse man sich von der Hälfte trennen. Wie viele das genau sind, ist unklar, aber in einem Video vom April 2023 geben sie an, dass das Studio auf über 100 Personen gewachsen sei. Daher sind vermutlich etwa. „Wir müssen unsere Anpassungen vornehmen, jetzt, wo Immortals [of Aveum] draußen ist. Die Betroffenen unterstützen wir so gut wir können“, steht in dem Statement. Studios, die gerade nach erfahrenen UE5-Entwicklern suchen, sollen Ascendant kontaktieren.Eine Begründung für die Entlassungen bei Ascendant Studios gibt es derzeit noch nicht. Auch das Studio BioWare, verantwortlich für Franchises wie Mass Effect und Dragon Age, hatte kürzlich zahlreiche Mitarbeiter gefeuert - ihr