Harry Potter Quidditch Champions: In Hogwarts Legacy verboten, aber jetzt als eigenständiges Spiel angekündigt

Harry Potter Quidditch Champions: Das ist bisher bekannt





Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD



— Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Für die Beta von Quidditch Champions anmelden