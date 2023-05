Dredge: Kostenpflichtiger und Gratis-DLC zum schaurigen Angel-Abenteuer angekündigt

Dredge: Fischiger Foto-Modus, Map-Markierungen und mehr





🏗️ DREDGE ROADMAP 🚧



We're excited to reveal what's next for our cosmic horror fishing adventure!



Content updates will be arriving on all platforms throughout 2023 🎣 pic.twitter.com/WLeZeIi7om



— Black Salt Games 🎣 DREDGE (@BlackSaltGames) May 1, 2023

Euronen für den Eisenhafen

Seit Ende März schippertauf dem PC und den Konsolen, doch offenbar geht der angsteinflößenden Angelsimulation noch lange nicht der Treibstoff aus.Denn wie die Entwickler von Black Salt Games ankündigen, bekommt Dredge in den kommenden Monaten einigeverpasst, die euch für einen weiteren Bootstrip ködern sollen. Mit einer Roadmap skizziert das Studio die Pläne für den Rest des Jahres, die jede Menge Gratis-Inhalte, aber auch einenumfassen.Wie man auf dem PlayStation Blog ausführt, bekommt Dredge schon im Mai das erste der insgesamtverpasst, das laut Black Salt Games-Producer Nadia Thorne neben ein paar Balance-Änderungen auch ein sehr häufig gewünschtes Feature beinhaltet:. Damit könnt ihr auf der Karte mit verschiedenfarbigen Symbolen beispielsweise Gefahren, Wracks oder andere interessante Orte hervorheben.Das zweite Update soll ebenfalls noch im zweiten Quartal erscheinen und unter anderem zwei Modi mit in die Gewässer des Spiels bringen. Derrichtet sich dabei vor allem an Spieler, die die Tiefseegefahren von Dredge ein bisschen zu bedrohlich finden und sich lieber dem entspannten Angeln hingeben wollen.Auch einschwimmt mit dem zweiten Update ins Spiel, wird Schnappschuss-Begeisterte aber mehr als mit einer einfachen Funktion versorgen. Stattdessen bekommt Dredge einen weiteren NPC verpasst, der euch über Orte für besonders attraktive Fischfotos informiert. Im dritten Quartal erfolgt dann das dritte und finale kostenlose Update, dasfür euer Boot bereithält.Wie eingangs erwähnt, wird es aber auch einefür Dredge geben. Die ist aktuell für das vierte Quartal 2023 geplant und soll sich um diedrehen, der ihr sicher schon über den Weg geschippert seid. Ihr aktuelles Ziel ist zwar die Wiederbelebung der Dörfer in Dredge, ihre wahren Absichten sind aber unbekannt, wie es auf dem PlayStation Blog heißt.Auch wenn die Ironhaven Corporation die Hauptrolle im Bezahl-DLC spielt, sind auch neue Charaktere, Equipment und Fische mit an Bord. Ob der Angelausflug euch schon jetzt ohne die versprochenen Updates am Haken hat, verrätund klärt, welcheeuch am Boden des Wassers erwarten.