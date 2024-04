Dredge: Sixth Sense trifft Cthulhu-Mythos

Ein Singleplayer-Abenteuer rund um den schweren Alltag eines Fischers, eingebettet in ein Cthulhu-haftes Mystery-Setting, Angeln, das eigene Schiff aufrüsten, Geheimnisse aufdecken – so einfach war die Rezeptur für, einem der erfolgreichsten Indie-Spiele des vergangenen Jahres.Allein die schaurige Atmosphäre eignet sich hervorragend für eine filmische Umsetzung – dachte sich wohl auch Story Kitchen, die nun angekündigt haben,von Indie-Entwickler Black Salt Games zu produzieren.Das Produktionsstudio Story Kitchen, das anscheinend auch an einer animierten Serie zu Vampire Survivors arbeitet und von dem auch Teile des Teams an den-Filmen werkelten , bezeichnet das Projekt als ein „Sixth Sense auf dem Wasser – eine bodenständige, atmosphärische und“. Dredge besitze eine fesselnd-unheimliche und tiefgründige Story, die das Team von Anfang an in seinen Bann gezogen hätte.Auch bei Black Salt Games freut man sich auf das Projekt. „Wir sind gespannt darauf, mit einem, um die Welt, die wir erschaffen haben, zum Leben zu erwecken“, heißt es im offiziellen Statement. „Wir freuen uns darauf, die Begeisterung unserer Fans auf der ganzen Welt neu zu entfachen.“In Dredge schlüpft ihr in die Rolle eines Fischers und müsst nicht nur mit eurem täglichen Fang, für den auf eurer Ladefläche nur begrenzt Platz ist, Geld verdienen, sondern eucherwähren. Es ist demnach nicht nur Inventarmanagement und kluges Upgraden gefragt, sondern auch mutiges Erkunden der nicht ungefährlichen Inselgruppen im Fanggebiet.Das gruselige Angel-Abenteuer aus Neuseeland erschien im März 2023 und konnte bisher über eine Million Verkäufe erzielen. Es wurdenominiert und soll im Laufe des Jahres seinen zweiten DLC bekommen, nachdem Dredge