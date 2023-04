Blasphemous 2: Nachfolger zum äußerst brutalen Überraschungshit erscheint noch dieses Jahr

Blasphemous 2: Noch mehr Sünder, noch mehr Blut

, nun meldet sich das Sequel zum Soulslike-Metroidvania-Hybriden erneut zu Wort, inklusiveWie versprochen soll der vom Entwicklerstudio The Game Kitchen zubereitete zweite Gang noch dieses Jahr erscheinen, genauer gesagt im späten Sommer. Auf ein konkretes Datum wollte man sich noch nicht festlegen, serviert hungrigen Blasphemous-Fans aber immerhin einenzum zweiten Teil.Der macht genau da weiter, wo Blasphemous seinerzeit aufgehört hat: Feinste Pixelkunst, die sich in brutaler Action undergeht und mit beeindruckenden Zwischensequenzen sowie beim Gameplay mit Detailverliebtheit glänzt. Zumindest im Trailer hält sich Blasphemous aber noch mit dem Zerstückeln zurück.Dafür lenkt man den Blick auf die, die der Büßer in der Fortsetzung gegen das immer noch bedrohliche Mirakel führt. Ob Großschwert, Glockenhammer oder Doppeldegen: Neue Waffen bedeuten neue Möglichkeiten, sich durch die Horden verblendeter Anhänger zu schnetzeln. Alssetzt Blasphemous 2 aber natürlich auch erneut auf unterschiedliche Plattformfähigkeiten.Neben dem klassischen Wandsprung könnt ihr euch im Nachfolger deshalb offenbar auch von Spiegelstatue zu Spiegelstatue teleportieren oder durch Eisenketten schneiden. Ob sich das in der Praxis dann genauso gut anfühlt, wie es im Trailer aussieht, könnt ihr im späten Sommer auf derselber testen.Wer sich am Werbevideo noch nicht sattgesehen hat, findetauf der offiziellen Homepage des Spiels und auf Steam . Und solltet ihr den Vorgänger noch gar nicht gespielt haben, schaut doch mal beivorbei, der aufdröselt, warum das Metroidvania aus der Genre-Masse hervorsticht, und trotzbegeistern kann.