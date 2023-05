Super Dungeon Maker: Neues Spiel lässt euch Zelda-artige Dungeons selber bauen

Super Dungeon Maker: Ein Chemiebaukasten für Kerkermeister

Währenddie legendäre Nintendo-Reihe weiterhin in die Open World schiebt, orientiert sich das frisch erschienenean den Vorgängern.Derdürfte nämlich vor allem den Zelda-Fans schmecken, die sich nach einem neuen 2D-Ableger im Stil vonzurücksehnen und abseits vom Remake zuin den letzten Jahren nur abgenagte Knochen vorgeworfen bekommen haben. Ähnlich wie beiseid ihr aber auf eure und die Kreativität anderer Spieler angewiesen.Erst gestern ist Super Dungeon Maker für dieund denerschienen und lässt euch dort nun eure eigenen Verliese basteln oder die von anderen Zelda-Fans erkunden. Dabei bedient sich der Baukasten nicht nur klassischer Elemente wie, sondern bringt auch ein paar frische Ideen mit.Derzu Super Dungeon Maker liefert derweil eine erste Kostprobe, wie das Austüfteln der Rätselfestungen in Aktion aussieht: Ihr errichtet Räume, platziert Gegner, Fallen und Puzzles und könnt mit eurem tapferen Huhn das Ergebnis noch während des Prozesses selber testen, um zu schauen was funktioniert – und was nicht.Super Dungeon Maker ist also, und das in jeder Hinsicht. Entsprechend müsst ihr euch nicht nur auf eure eigene Kreativität verlassen: Wer lieber spielt statt bastelt, der kann mithilfe der Online-Funktionen einfach die von anderen Spielern gebauten Dungeons erkunden und bekommt so die komprimierter Kerkererfahrung aus 2D-Zeldas geboten.Falls euch das Konzept neugierig gemacht habt, lohnt es sich aktuell noch, schnell zu sein: Auf Steam ist Super Dungeon Maker noch bis zum 10. Mai im Angebot und kostet dort statt der üblichen 19,99 Euro nur noch. Die gleiche Rabattaktion läuft auch im Nintendo eShop , dort habt ihr aber immerhin bis zum 1. Juni Zeit. Und werabonniert hat, kann mit Cadence of Hyrule aktuell sogar eingenießen.