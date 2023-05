F1 23: Neuer Serienteil mit Story-Modus, roten Flaggen und 35-Prozent-Rennen angekündigt

F1 23: Story-Modus erhält eine Neuauflage

F1 World und rote Flaggen

Ein große Überraschung ist es nicht, aber EA und Codemasters habenangekündigt. Der diesjährigelässt zudem nicht mehr lange auf sich warten.Bereits amerscheint das Rennspiel für den. Im Gepäck haben die Entwickler dieses Jahr ein paar durchaus spannende Neuerungen, während das etwas skurril anmutende F1 Life-Feature aus dem Vorgänger wieder in die Mottenkiste gesperrt wird.Nach einem Jahr Pause kehrt in diesem Jahr in F1 23 derzurück. In Breaking Point 2 dreht sich dieses Mal alles um den fiktiven Rennstall Konnersport Butler F1 Racing Team, bei dem Spieler erneut auf Devon Butler und Aiden Jackson als Fahrer treffen.Die Entwickler versprechen eine wendungsreiche Geschichte, die auch die Schwester von Butler umfasst: Callie Meyer ist die erste weibliche Fahrerin, die die F2-Meisterschaft gewinnen konnte und nun in die Königsklasse aufrücken möchte.Viel mehr Details hat Codemasters noch nicht verraten. Vermutlich wird die Story aber ähnlich aufgebaut sein wie seinerzeit in F1 21 und mit den typischen Klischees einer Sport-Story hantieren. Dabei wird abseits der Rennen auf viele Zwischensequenzen gesetzt, die die Handlung vorantreiben.Während von F1 Life in der Pressemitteilung keine Rede mehr ist, gibt es in diesem Jahr ein neues System namens. Dabei handelt es sich im Kern um ein saisonales System, bei dem verschiedene Spielmodi mit speziellen Herausforderungen kombiniert werden. Spieler können darüber neue Lackierungen, Rennanzüge und weitere Belohnungen freischalten, um das eigene F1-Auto nach und nach zu verschönern.Darüber hinaus gibt es mitundzwei neue Rennstrecken, die es auch in den diesjährigen echten Rennkalender geschafft haben. Frankreich, China und Portugal bleibt das verwehrt, dafür aber könnt ihr diese Strecken trotzdem in F1 23 fahren – und zwar von Anfang an und nicht erst nachträglich über einen Patch.Zu guter Letzt bringt F1 23 nach neun Jahren die roten Flaggen zurück, wodurch es nun auch auf dem digitalen Asphalt zu Rennunterbrechungen kommen kann. Aus dem eSport-Bereich übernimmt man zudem die 35-Prozent-Rennen, die sich mit ihrer Länge genau zwischen 25- und 50-Prozent-Rennen einordnen.Ob Codemasters und EA mit F1 23 in diesem Jahr auf ganzer Linie überzeugen und an, bleibt abzuwarten. Immerhin ist der Release nicht allzu weit entfernt.