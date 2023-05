To Hell With The Ugly: Kultur-Sender ARTE veröffentlicht rundenbasierten Noir-Krimi

To Hell With The Ugly: Die Leiden des jungen Bailey

Bereits zweimal hat sich der französische Fernsehsender ARTE im Videospielspektrum platziert, nun folgt mitder dritte Streich.Nach Titeln wieund Inua: A Story in Ice and Time soll auch die Mischung aus rundenbasiertem Nahkämpfen und Detective-Mystery eine facettenreiche Geschichte erzählen. Basierend auf dem Roman(Im Original: „Et on tuera tous les affreux“) des französischen Schriftstellers Boris Vian geht es in die 1950er-Jahre von Los Angeles.Dort schlüpft ihr in die Rolle vonund genießt das Leben in der Jazz-verstrahlten Großstadt eigentlich in vollen Zügen – zumindest, bis ihr eines Tages nach einer wilden Nacht im Zooty Slammer Clubwerdet. In To Hell with the Ugly ist der Name offenbar Programm: Auf der eShop-Seite des Spiels warnt man neben Nackt- und Erotikszenen auch vor Menschenversuchen.Nachdem ihr in einem seltsamen Krankenhaus erwacht, heißt es der Sache auf den Grund gehen: Wer hat euch das angetan? Und vor allem: Warum? Um das herauszufinden, schnüffelt ihr euch quer durch die, befragt mögliche Zeugen und zwielichtige Gestalten und puzzelt die Hinweise zu einem hoffentlich schlüssigem Gesamtergebnis zusammen.Weil nicht jeder gleich redet, nur weil man ihn höflich fragt, kommen dabei auch eure Fäuste zum Einsatz: Dassoll durch Timing-Abfragen aufgelockert werden, ihr braucht also neben einem Talent fürs Grobe auch ordentlich Feingefühl. Die Gameplay-Mischung auswird mit der Präsentation abgerundet.Getreu dem Kultur-Label ARTE kommt To Hell with the Ugly nämlich mit einer ausgewählten Farbpalette, einem künstlerischen Artstyle und vor allem jeder Menge Jazz-Musik daher. Wer hinter Rock Baileys Entführung steckt, könnt ihr dannauf demfürherausfinden. Handfeste Prügeleien gibt es aber auch im, das seit Kurzem eine kostenlose Demo anbietet.