Grave Seasons: Farming-Simulation mit mörderischen Twist angekündigt

Grave Seasons: Wer ist es? mit Stardew Valley-Feeling





Grave Seasons is an upcoming project from Perfect Garbage Studios!



We're excited about the reception and hope you'll enjoy what's coming. 👩‍🌾✨



💌 For email inquires, please contact: info(at)perfectgarbagestudios(dot).com. #GraveSeasons pic.twitter.com/Tjwvbev2H9



Inist es euch zu ruhig und alle Bewohner sind irgendwie viel zu nett zueinander? Dann könnteeuer Ding sein: In dergeht ein Mörder umher.Auf dem ersten Blick wirkt Grave Seasons abseits des Namens wie eine recht pixelige Version von Stardew Valley. Ihr legt Felder an, geht Angeln, trefft euch mit den Dorfbewohnern im Ort und erlebt eben ein recht ruhiges Abenteuer. Grave Seasons hat jedoch einen fiesen Twist: Bei jedem Spielstart wird ein zufälliger Nachbar zum Mörder.Während ihr also in Grave Seasons eurem typischen Farm-Alltag nachgeht, müsst ihr zeitgleich zum Detektiv werden:Um die Frage zu lösen, müsst ihr Indizien nachgehen, euch mit den Nachbarn anfreunden und könnt sogar eine Romanze eingehen – potenziell könnte es sich dabei aber auch um den Mörder handeln . Drama ist also quasi vorprogrammiert.Je länger ihr für die Suche nach dem Mörder braucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach und nach die Dorfbewohner sterben. Es herrscht somit auch ein gewisser Zeitdruck, wobei noch unklar ist, wie das im fertigen Spiel aussehen wird. Die Entwickler sprechen außerdem von weiteren Geheimnissen, die das Dorf in Grave Seasons umgibt.Auf einen zeitnahen Release von Grave Seasons solltet ihr euch allerdings nicht einstellen. Noch befindet sich das Projekt in einem frühen Entwicklungsphase, da das zuständige Studio Perfect Garbage zuvor noch die Cyberpunk-Visual-Novelveröffentlichen wird.Nochstellen wir euch übrigens in einem separaten Artikel vor. Auf Mörder-Adventures müsst ihr dabei jedoch verzichten.