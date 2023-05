Project Bloom: Pokémon-Entwickler arbeitet mit Publisher Private Division an brandneuem Spiel

Project Bloom soll ganz anderen Ton als Pokémon haben

Der Pokémon-Entwickler Game Freak scheint seine Fühler auszustrecken und kündigt in Zusammenarbeit mit dem Publisher Private Division die frische IPan.Bei dem neuen Titel handelt es sich um ein, das trotz der verantwortlichen Entwickler nichts mit Pokémon zu tun haben und voraussichtlich imerscheinen soll. Plattformen nannte man keine, mit dem Take-Two-Tochterunternehmen Private Division ist eine Veröffentlichung auf etwa der PlayStation oder der Xbox aber nicht unwahrscheinlich.Auf der offiziellen Website von Publisher Private Division hält man sich mit handfesten Informationen zu Project Bloom zwar zurück, hat aber zumindest ein paar Worte zur gemeinsamen Zusammenarbeit übrig. Kota Furushima,, erklärt, man habe unbedingt mit Private Division arbeiten wollen und dass Project Bloom sichsoll:„Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, eine neue IP zu erschaffen, die mutig und in Sachen Ton anders ist als unsere bisherige Arbeit. Private Division war von Anfang an der Publisher, mit dem wir an unserem neuen Spiel zusammenarbeiten wollten. Ihre Erfolgsbilanz und globale Expertise gaben uns das Selbstbewusstsein, ein ausladendes neues Action-Adventure-Spiel zu kreieren, von dem wir es nicht erwarten können, in Zukunft mehr zu zeigen.“Auch Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und, hält sich mit dem Lob nicht zurück: „In den letzten drei Jahrzehnten dürfte es schwer sein, ein Studio zu finden, das ikonischere Hits als Game Freak veröffentlicht hat. Wir sind bereit Game Freak dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfesseln und fühlen uns geehrt, der erste westliche Publisher zu sein, der mit diesem außergewöhnlich talentierten und bewährten Team zu arbeiten, um eine mutige, neue IP auf den Markt zu bringen.“Das erste und bislang einzige Artwork zu Project Bloom, das ihr oben im Artikel bewundern könnt, stammt übrigens von. Der japanische Künstler hat neben zahlreichen Illustrationen für Pokémon auch als Konzeptzeichner anmitgearbeitet und war sogar an der Anime-Adaption vonbeteiligt. Über eine spielerische Umsetzung darf sich der beliebte Manga zwar noch nicht freuen, Kettensägen kamen zuletzt dafürzum Einsatz.