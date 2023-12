Mouse: Neuer Ego-Shooter mit schicker Cartoon-Optik der 1930er-Jahre angekündigt

Mouse: Wenn Micky Maus zur Tommy Gun greifen würde

Wann soll Mouse erscheinen?

Kennt ihr die ganz alten, wie zum Beispiel Steamboat Willie oder Plane Crazy, beide komplett in schwarz-weiß gehalten? Wenn ja, dann könnt ihr euch bereits vorstellen, wie der Ego-Shooteraussieht, denn Entwickler Fumi Games hat für sein Debütprojekt eine klare Inspiration.Bereits im Mai 2023 präsentierte das polnische Studio einen ersten Teaser-Trailer, der allerdings noch sehr unfertig war. Der jüngst veröffentlichtezeigt schon mehr die Richtung, die Mouse einschlagen soll und erinnert ein Stück weit an eine 30er-Jahre Version vonoderAuf den ersten Blick klingt Mouse erst einmal recht gewöhnlich: Ihr schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs, der Jagd auf Verbrecher und Ganoven macht. Die Besonderheiten zeigen sich erst im Bild- und Videomaterial, denn ihr selbst seid eine aufrechtgehende Maus in einer, die sich stilistisch am Zeichentrickstil der frühen Disney-Werke orientiert.Es wirkt ganz so, als hätten sich die Entwickler Micky Maus als Vorlage geschnappt und ihm anschließendin die Hand gedrückt. Im Trailer schießt sich der Protagonist aus der Ego-Perspektive durch die Gegner, lässt Köpfe cartoonhaft explodieren oder verwandelt Gegner in thematisch passende Aschehäufchen. Garniert wird das Ganze mit der Möglichkeit, in den Kämpfen per Dash-Move schnell auszuweichen, und einer nur allzu passenden Jazz-Untermalung:Neben den Shooter-Passagen, die den Großteil des eine Minuten langen Trailers ausmachen, gibt es auch einen Einblick, was es sonst noch zu tun in Mouse gibt. So könnt ihr, in der das Jahr 1935 zu sehen ist, undfinden. Was diese bringen, geht allerdings aus dem Video noch nicht hervor. Die Entwickler versprechen jedoch, dass es neben Waffen auch verschiedene Power-Ups gibt.Wem es jetzt schon in den weißen Handschuh-Fingern juckt, muss leider noch jede Menge Geduld mit sich bringen. Laut Fumi Games ist derfür 2025 geplant, und zwar sowohl für denals auch für dieund. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.Das gilt übrigens ebenso für das zweite Projekt des noch jungen Entwicklerstudios, bei dem es auch zwei klare Vorbilder gibt.erinnert spielerisch mit seinem Fokus auf Bosskämpfe stark an, wobei sich der grafische Stil eher an den 90er-Jahren orientiert. Zudem steuert ihr anstatt zwei tassenhafter Helden eine Art schwerbewaffneten Weltraumbus.Sowohl Galaxi Taxi als auch Mouse könnt ihr aber auch ohne genauen Releasetermin bereits auf eurepacken. Derwartet doch derzeit immer noch auf weitere Infos.