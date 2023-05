Der Herr der Ringe (Arbeitstitel): Neues MMO von Amazon und den New World-Entwicklern in Arbeit

Der Herr der Ringe: Dünne Informationsdecke

Amazon Games und die großen Pläne

Amazon bleibt dem-Franchise treu: In einer Pressemitteilung kündigt das Unternehmen an, dass man einem neuenarbeitet.Das neue MMO entsteht bei Amazon Games Orange County, den Machern von, und wird auf der Buch-Trilogie sowie Der Hobbit basieren. Geplant ist das noch namenslose Spiel für den, wobei man diesbezüglich nicht weiter ins Detail geht. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Die Entwicklung befindet sich noch ganz am Anfang.In der Pressemitteilung beschreibt Amazon Games das neue MMO als ein "Open World Adventure in einer persistenten Welt, die in Mittelerde spielt." Weitere Informationen liefert man an dieser Stelle nicht. Es ist demnach unklar, ob der Fokus auf PvE- oder PvP-Elementen liegt, wie groß die geplante Spielwelt ausfallen wird und um was sich die Story im Kern genau drehen wird. Klar ist nur, dass es mit der Amazon-Seriekeine inhaltlichen Überschneidungen geben wird.Angesichts der zahlreichen fehlenden Details überrascht es nicht, dass es auch noch kein Video- oder Bildmaterial gibt, geschweige denn einen Releasetermin. Vermutlich wird es noch einige Jahre dauern, bis das neue Der Herr der Ringe-MMO überhaupt das Licht der Welt erblicken kann."Es war lange Zeit ein Ziel unseres Teams, den Spielern eine frische Interpretation von Der Herr der Ringe zu präsentieren und wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass Middle-earth Enterprises uns ihre ikonische Welt anvertraut haben", heißt es derweil von Christoph Hartmann, dem Vizepräsidenten von Amazon Games. Für das MMO arbeitet man übrigens erneut mit der Embracer Group zusammen, die erst letztes Jahr die zuständige Lizenzfirma Middle-earth Enterprises gekauft haben. Auchbereits im selben Boot.



Auswirkungen auf die Entwicklung von New World soll das neue Der Herr der Ringe-MMO nicht haben. Das erste Spiel von Amazon Games Orange County wird auch zukünftig weiterhin mit Updates und neuen Inhalten gepflegt. Wie es bezüglich, dem ersten Online-Rollenspiel in der Mittelerde-Welt, weitergeht, bleibt schlichtweg abzuwarten.Amazon Games verfolgt derweil einige große Pläne. Neben der Weiterentwicklung von New World und, dem neuen Tomb Raider und dem frisch angekündigten Der Herr der Ringe-Spiel arbeitet der Publisher außerdem mit NCSoft fürund mit Bandai Namco fürzusammen. Darüber hinaus sicherte man sich bereits 2022 die Publishing-Rechte für die neuen Spiele der Studios Glowmade und Disruptive Games. Zu guter Letzt lässt man in eigenen Entwicklerteams in San Diego und Montreal an neuen Spielen arbeiten, die aber bislang noch nicht im großen Rahmen angekündigt worden sind.Für Fans von Der Herr der Ringe geht es spielerisch demnächst erst einmal anders weiter:vom Hamburger Studio Daedalic.