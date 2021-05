Deep Silver: Entwicklerstudio Free Radical Design wird neu gegründet; Veteranen an Bord

Das Entwicklerstudio Free Radical Design, das 2014 nach finanziellen Schwierigkeiten seine Pforten schließen musste, bekommt jetzt eine zweite Chance: Wie Deep Silver bekannt gibt, wird das Studio neu gegründet, um sich wieder mit seiner alten Marke Time Splitters zu befassen. Mit an Bord sind die damaligen Mitbegründer Steve Ellis und David Doak sowie weitere Mitglieder des ursprünglichen Teams."Es ist ihr einzigartiger Stil, welcher der TimeSplitters-Serie eine große und leidenschaftliche Fangemeinde beschert hat, die, ohne Zweifel, von der Gründung des neuesten Studios von Deep Silver begeistert sein wird und sich darauf freut, mehr zu erfahren, wie sich das Franchise weiterentwickelt", so Paul Nicholls, Global Brand and Marketing Director bei Deep Silver."Endlich bestätigen zu können, dass das Studio gegründet wurde und dass wir einen Plan für das nächste TimeSplitters-Spiel haben, ist unglaublich", kommentiert Steve Ellis, Studio Development Director bei Free Radical Design. "Während wir im Moment noch nicht mehr verraten können, freuen wir uns darauf, in Zukunft weitere Informationen zu teilen."Momentan befasst sich Free Radical Design mit seiner Neugründung in der Nähe von Nottingham. Danach soll das Team eine Fortsetzung der Reihe Time Splitters in Angriff nehmen, die mittlerweile drei Teile umfasst. Seit 2018 befindet sich die Lizenz in den Händen von Koch Media, zu dem auch Deep Silver gehört.