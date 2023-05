Elex 3: 3 Millionen Euro für Entwickler - Release bis 2026 wahrscheinlich

Elex 3: Drei Millionen Euro für Piranha Bytes - Release bis zum Jahr 2026 gilt als wahrscheinlich

Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeigt sich spendabel und sichert der deutschen Spieleentwicklung satte Beträge zur Umsetzung ihrer Projekte zu. Davon profitiert vor allem, die dem Anschein nach bereits anarbeiten.Neben Piranha Bytes werden auch noch weitere Studios mit stattlichen Summen in Millionenhöhe unterstützt. Doch besonders interessant ist die grobe Angabe eines Release-Zeitraums, in welchem der dritte Teil der Sci-Fi-Rollenspielreiheerscheinen soll.Wie GamesWirtschaft berichtet , erhält das Entwicklerstudio ganze 3.168.513 Euro für die Arbeit an ihrem neuen Projekt, welches den Arbeitstitel WIKI6 trägt. Gemeint ist damit selbstverständlich Elex 3. Dieses soll bis zum Jahr 2026 erscheinen, womit man sich an dem bisher bekannten Release-Rhythmus orientiert. Teil 1 erschien 2017, ehe derdann im Frühjahr des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde.Neben Piranha Bytes dürfen sich noch weitere Entwickler über den Geldregen der Bundesregierung freuen. So zum Beispiel die Realmforge Studios aus München, die mit rund 3,2 Millionen Euro sogar noch einen Zacken Geld mehr bekommen. Die stärkste Förderung erhält hingegen das Studio hinter der Weltraum-Action: Fishlabs darf sich über stolze 5,5 Millionen Euro freuen und belegt damit den ersten Platz der ausgeschütteten Fördersummen. Das Studio zählt sich, ebenso wie Piranha Bytes, zur schwedischen Embracer Group.Konkretere Details zu Elex 3 oder überhaupt eine handfeste Bestätigung dafür, dass das Rollenspiel sich in der Entwicklung befindet, gibt es bislang jedoch nicht. Der zweite Teil erschien im letzten März und hatte es neben starker Konkurrenz besonders schwer: From Softwares RPG-Meisterwerk stahl den meisten Spielen die Show, doch auch auf den