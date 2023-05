Mortal Kombat 1: Neuer Serienteil ist ein Reboot und erscheint schon im September

Mortal Kombat 1: Die ersten Details zum Prügelspiel

Drei Spielversionen und Beta angekündigt

Fans von Prügelspielen dürfen sich die Hände reiben: Nicht nurerscheint dieses Jahr, sondern auch. Moment, Mortal Kombat... 1? Richtig: Entwickler Netherrealm Studios leitet einen Reboot ein.Verantwortlich dafür ist der Feuergott Liu Kang, der den Menschen ein neu geschaffenes Universum zur Verfügung stellt – und zwar schon ziemlich zeitnah. Gemäß Publisher Warner Bros. Games erscheint Mortal Kombat 1 amfürDer jüngste Teil der langjährigen Spielereihe soll laut den Entwicklern eine neue Ära einleiten und verspricht ein neues Kampfsystem, neue Spielmodi, eine erneut umfangreiche Story und natürlich wieder wenig zimperliche Fatalities. Trotz dem vom Liu Kang frisch erschaffenen Universum bleibt Mortal Kombat 1 der Serientradition treu und wird überaus blutig.Allzu sehr in Details gehen die Macher noch nicht. In einem FAQ auf der Spielwebseite heißt es aber, dass einige bekannte Charaktere in einer optischen Neugestaltung zurückkehren, unter anderem ist die Rede von Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung und Johnny Cage. Wer noch alles in die Kämpferriege vorstößt, soll in den nächsten Wochen Stück für Stück enthüllt werden.Darüber hinaus wird es Kameo-Kämpfer geben, bei denen es sich um einzigartige Partnercharaktere handelt, die euch im Kampf zur Seite stehen. Zu guter Letzt heißt es von den NetherRealm Studios, dass Mortal Kombat 1 wie mittlerweile viele andere Genre-Kollegen auf einen Rollback-Netcode setzt.Neben der reinen Spieleankündigung ließen Warner Bros. Games und NetherRealm Studios außerdem verlauten, dass Mortal Kombat 1 im September inerscheinen wird. Neben der Standard Version für 70 Euro wird es eine Premium- und Kollector's Edition geben.Die Premium Edition schlägt mit satten 110 Euro zu Buche und enthält einen fünftägigen Vorabzugang zum Spiel, 1.250 Dragon Krystals (Ingame-Währung), einen Skin für Johnny Cage im Stile von Jean-Claude Van Damme und das Kombat Pack. Das wiederum gewährt euch früheren Zugriff auf sechs neue Charaktere und fünf Kameo-Kämpfer, die nach dem Release von Mortal Kombat 1 veröffentlicht werden.Die Kollector's Edition, die es übrigens nur für die PS5 und Xbox Series X | S gibt, kostet derweil 250 Euro und umfasst erst einmal alle Inhalte der Premium Edition. Käufer können sich zusätzlich über eine 16,5 Zoll große Figur von Liu Kang, drei Art Prints, eine Steelbox-Verpackung, sowie weitere 1.450 Dragon Krystals freuen.Spieler, die eine der drei Versionen für die PS5 oder Xbox Series X | S vorbestellen, dürfen übrigens im August an einer Beta des Prügelspiels teilnehmen. Ausführliche Details zum Ablauf und Umfang sollen in naher Zukunft folgen. Wer bereits davor ein paar Backpfeifen verteilen möchte, kann bald zu