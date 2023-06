Mortal Kombat 1: Strafe für Ragequits - Beliebte Quitalities kehren zurück

Mortal Kombat 1: Coole Quitalities feiern ihr Comeback - nehmen wütende Spieler aufs Korn





10 minutes into the MK1 Stress Test and I've already had my first QUITALITY



It's good to be back? 🤣 pic.twitter.com/5eypbYx7Dt



— Ketchup (@PNDKetchup) June 23, 2023

Mitfeiert die beliebte Kampfspielreihe noch in diesem Jahr ihr Comeback. Und mit dem Reboot sollen auch die coolenzurückkehren.Bei den Quitalities handelt es sich um eine kurze Sequenz, die während eines Kampfes abgespielt wird, wenn ein Spieler vor Wut das Spiel verlässt – also einen sogenannten Ragequit aufs Parkett legt. Bereits inerfreuten sich die Spieler an der besonders witzigen Idee.Der Content Creator und Fighting Game-Spezialist Ryan “Ketchup” Neal wurde jüngst Zeuge eines Quitality-Moves, nachdem er Mortal Kombat 1 im Rahmen des Stresstests am Wochenende selbst ausgiebig anzocken durfte. Schon nach zehn Minuten, die er im Spiel verbrachte, bekam er seine erste Quitality zu Gesicht – die er natürlich mit einem passenden Clip, den er über Twitter veröffentlichte, festhielt:Man sieht, wie sich Gegner Kenshi sein eigenes Genick bricht und damit ein vorzeitiges Ende des Kampfes einläutet, während der Move den einen oder anderen wohl an die Hara-Kiris des alten Mortal Kombat: Deceptions erinnern dürfte.Nachdem man den Stresstest am vergangenen Wochenende erfolgreich über die Bühne gebracht hat, steht bereits im August die erste Beta-Testphase bevor, eheerscheint. Wer schon jetzt etwas mehr vom Spiel sehen möchte, dem empfehlen wir einen Blick auf denzu Gesicht bekamen.