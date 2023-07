Mortal Kombat 1: Neues Gameplay-Video bestätigt Smoke und Rain als spielbare Kämpfer

Mortal Kombat 1: Rauch, Regen und jede Menge Gewalt

Erst vor wenigen Wochen isterschienen, da können sich Fans von Fighting Games bereits auf das nächste Highlight vorbereiten: Dervonrückt näher. Passend dazu gibt es jetzt einen, der zwei wiederkehrende Kämpfer in den Mittelpunkt rückt.Bekanntermaßen: Der zum Feuergott aufgestiegene Liu Kang hat ein neues Universum erschaffen, in der sich aber trotz vermeintlich guter Vorsätze wieder einmal alle untereinander prügeln. Neben den noch recht jungen Scorpion und Sub-Zero sind in Mortal Kombat 1 auch die aus früheren Serienteilen bekanntenundmit dabei.Der neue Trailer zu Mortal Kombat 1 gewährt dabei einen kleinen Einblick in die Story: Scorpion und Sub-Zero wollen den Lin Kuei-Clan etablieren, aber kommen nicht so richtig voran. Glücklicherweise erhalten sie Hilfe von Smoke, der den beiden tatkräftig unter die Arme greift. Rain hingegen hat an dem Kriegerclan wenig Interesse, will aber auf jeden Fall die mächtigsten Magier des Universums kennenlernen.Am Ende führt das alles wieder einmal dazu, dass sämtliche Fäuste fliegen und blaue Flecken noch die absolut harmloseste Verletzung darstellen. Wie für die Serie gewohnt schreckt Mortal Kombat 1 nicht davor zurück, extreme und völlig überzogene Gewalt darzustellen – in Einzelteile zerlegte Oberkörper oder von Eisstacheln aufgespießt werden ist üblicher Standard.Neben Smoke und Rain als spielbare Helden zeigt der Trailer auch ein paar frische Kameo-Kämpfer, die euch im Kampf unterstützen können. Unter anderem sind im Video Sektor, Frost und Cyrax zu sehen, die ihre Kombos beeindruckend in Szene setzen können.Wem es in den Controller-Fingern juckt, der muss sich noch ein kleines bisschen gedulden: Mortal Kombat 1 erscheint amfürund