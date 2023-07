Mortal Kombat 1: Gleich drei altbekannte Kämpfer für den Reboot bestätigt

Mortal Kombat 1: Baraka, Tanya und Li Mei kehren als spielbare Charaktere zurück





Abgesehen von der Bestätigung, welche Charaktere der erste DLC des kommendenfür euch bereithalten wird, wissen wir von drei weiteren, die im Reboot die Fäuste fliegen lassen.Dabei handelt es sich um gleich drei, die bereits in den vorherigen Teilen ihr Debüt auf dem blutbefleckten Boden ablegten. Und eine Kämpferin feiert sogar ihr Comeback nach mehr als 15 Jahren Abwesenheit als spielbarer Charakter.Mit Mortal Kombat 1 darf, die inlediglich als NPC zu sehen war, ihr Comeback feiern. Zuletzt durften wir sie im Jahre 2006, mitin den Ring schicken. Ihr schließen sich, den wir bereits imspielen durften, ebenso wie, die es als DLC-Charakter in den zehnten Teil der Reihe schaffte, an.Serienschöpfer Ed Boon verriet im Rahmen verschiedener Interviews mit IGN und GameSpot obendrein, dass es einige Unterschiede in den Hintergrundgeschichten der Charaktere im Reboot geben würde. Als Sprecherin für Li Mei setze man auf Schauspielerin, die bereits Kämpfern wie D’Vorah, Sindel oder Frost ihre Stimme lieh. Wer Baraka oder Tanya sprechen soll, ist derweil aber unklar.Erst vor Kurzem und mit einem neuen Trailer erfuhren wir, dass sich mit dem ersten DLC-Paket von Mortal Kombat 1 weitere coole Charaktere dem Roster des Kampfspiels anschließen werden. Darunter beispielsweise der aus The Boys bekannte und beliebte Homelander, der mit seinen Laseraugen einen gefürchteten Gegner darstellen dürfte. Außerdem soll so der von J.K. Simmons verkörperte Omni-Man seinen Weg in das Spiel finden.Bislang wissen wir von ganzen, deren Kombos und Fatalities wir im Reboot der Reihe gegen unsere Gegner einsetzen dürfen. Apropos Fatalities: Schon der erste. Und in einem weiterendes Spiels vor.