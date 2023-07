Mortal Kombat 1: Beta-Phase für PS5- und Xbox-Spieler startet noch im August

Mortal Kombat 1: Beta-Phase für PS5- und Xbox Series-Spieler für Mitte August angekündigt





August 18th



My mother’s birthday.

Tobias’s mother’s birthday.

1995 MK Movie release date.



and now… the #MK1 pre-Oder beta !!pic.twitter.com/ow8bxNcOKI



— Ed Boon (@noobde) July 27, 2023

Mitbekommen Fans der Fighting-Sparte noch mehr frisches Futter in diesem Jahr serviert. Zwar soll es erst im September richtig losgehen, doch mit der angekündigtenlasst ihr schon in wenigen Wochen erstmals die Fäuste fliegen.Bereits imdürft ihr euch als, denn da beginnt Testphase. Sie läuft über wenige Tage und was ihr sonst noch wissen solltet, verrät Ed Boon höchstpersönlich im Rahmen eines Tweets.Ja, ihr habt richtig gelesen: Die Beta-Phase von Mortal Kombat 1 richtet sich nicht nur ausschließlich andes legendären Prügelspiels, sondern sie schließt auch PC-Besitzer, zumindest nach dem derzeitigen Informationsstand, aus.unddürfen sich hingegen freuen, für sie öffnen sich die Tore der Test-Server zwischen dem 18. und dem 21. August.Vorstellbar ist jedoch, dass uns womöglich eineerwarten könnte, damit auch wirklich zumindest alle Vorbesteller auf ihre Kosten kommen. Aber apropos: Für jene, die sich den vielversprechenden Titel, der bereits imschinden konnte, vorab sichern, gibt es noch einige erwähnenswerteobendrauf.So zum Beispiel Shang Tsung, die alshinzukommt, ebenso wie die sechs weiteren,. Da hätten wir neben dem ebenso coolen, wie unberechenbaren Homelander aus der Netflix-Erfolgsserie The Boys auch Ermac, Takeda, Peacemaker, Quan Chi und den von J.K. Simmons verkörperten Omni Man.