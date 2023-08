Mortal Kombat 1: Dauer der Story soll ähnlich kurz wie in den Vorgängern ausfallen

Mortal Kombat 1: Story soll ähnlich lang gehen wie die von Teil 10 und 11





Similar to MKX-11



— Ed Boon (@noobde) July 27, 2023

Im September steht eines der meisterwarteten Releases des Jahres für Fighting Game-Fans bevor:gilt nicht nur alsder Reihe, sondern auch die Zeitlinie im Spiel gerät ordentlich ins Wanken.Aber apropos Zeit: Mit einem Twitter-Post verrät unshöchstpersönlich nun, wie es um diefür diedes nächsten Serienteils steht. So wolle man sich an der Länge der Vorgänger ungefähr orientieren.Über die Social Media-Plattform informierte sich ein Fan, wie lange es dauern würde, die Geschichte von Mortal Kombat 1 in Spielstunden zu erzählen. Und Serienschöpfer Ed Boon ließ sich nicht nehmen, auf die Frage eine Antwort zu liefern: „Ähnlich wie MKX-11“ heißt es in dieser – also ungefähr sechs Stunden.Dies wirft natürlich unweigerlich die Frage auf, ob die Entwickler es schaffen, den Neustart des Mortal Kombat-Universums, mit all seinen Beziehungen und Dynamiken zwischen den Charakteren, auch nachvollziehbar in so kurzer Zeit zu erzählen. Womöglich wird im späteren Verlauf aber auch ganz einfach mit Erweiterungen nachgeholfen, die den Story-Bogen weiter spannen, ganz ähnlich, wie es schon beimitder Fall war.Schon jetzt ist das Roster von MK 1 prall gefüllt mit Charakteren, die ihre Rückkehr, teilweise in neuen Rollen, feiern. Und auch,, ist bereits bekannt. Der Reboot der legendären Kampfspiel-Reihe erscheint am 19. September für den PC, die Switch, die PS5 sowie die Xbox Series-Konsolen und noch