Mortal Kombat 1: Offizieller Trailer zu Reptile alias Banished veröffentlicht

Mortal Kombat 1: Reptile spuckt Säure und wird unsichtbar

Fans des martialischen Beat 'em ups haben rund sechs Wochen vor Release vonnoch einmal Futter in Form eines Gameplay-Trailers bekommen. Dieser fokussiert sich auf einen absoluten Klassiker der Reihe: Reptile – oder wie er in diesem Trailer bezeichnet wird: Banished („Der Verbannte“). Der Fighter ist einer der wenigen Charaktere, die seit dem ersten Teil dabei sind – damals noch als versteckter Bossgegner.Warum er der Verbannte ist, erklärt er dabei in einer Story-Sequenz seinen Gefährten. „Dass ich mich in einen Menschen verwandeln kann, machte mich bei meinem Volk zu einem Freak“, gesteht er, während er mit Baraka, Kung Lao und anderen Kämpfern unterwegs ist. Tatsächlich kann man Reptile im Trailer sowohl in seiner menschlichen als auch in seinersehen.Zwischen diesen kann man während des Kampfes auch wechseln, wie das In-Game-Material zeigt. Selbst eine Hybridform scheint möglich, in der Reptile etwa nur seinen Oberkörper in echsenhafter Form zeigt, um Säure zu speien. Auch seine Fähigkeit,zu werden und plötzlich hinter seinem Kontrahenten aufzutauchen, wird eindrucksvoll in Szene gesetzt.Neben Gameplay für Reptile wird auch welches zu, Dämonin von Netherrealm, sowie zum Kleriker des Chaosgezeigt – selbstverständlich inklusive brutaler Finisher-Moves, die in diesem Teil des Franchises mal wieder auf ein neues Level gehoben werde.Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch und PC. Storytechnisch stellt es gewissermaßen ein Reboot der Serie dar, haben Fans es doch mit einem MK-Universum zu tun, daswurde. Neben populären Klassikern der Reihe wie Scorpion, Raiden, Kitana oder Johnny Cage wurden auch schon DLC-Charaktere aus anderen Universen bestätigt . So steigen auch Homelander (The Boys), Omni-Man (Invincible) und John Cenas DC-Charakter Peacemaker (Suicide Squad) in den Ring.