Mortal Kombat 1: Early Access Beta am Wochenende spielbar - mit einem kleinen Haken

Mortal Komat 1: Mit Johnny Cage, Kitana und Sub-Zero in den Beta-Access

Fans des expliziten Beat-em-ups Mortal Kombat wurden in den vergangenen Wochen mit dem einen oder anderen Schmankerl verwöhnt, gab es doch durch Character Reveal- und Gameplay-Trailer detaillierte Einblicke in das demnächst erscheinende. Rund einen Monat vor Release geht es jetzt in die heiße Phase.Am kommenden Wochenende, vom 18. bis zum 21. August, haben Fans die Möglichkeit zu einem Beta Access. Ein Trailer zeigt die Inhalte des Spiels, die in dieser Vorabversion ausgetestet werden können. Einen kleinen Haken hat dieses Angebot allerdings und ist zudemverknüpft.Den Early Access können nur Spieler genießen, die das Spiel. Auch ist der Zugang nur für die Systeme PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich – PC- und Switch-Spieler müssen sich also weiterhin gedulden. Der Download der Vorabversion ist bereits jetzt möglich.Das vorläufige Line-up besteht bereits aus. So könnt ihr unter anderem mit Sub-Zero, Kitana, Liu Kang, Sonya Blade oder Johnny Cage in den Ring steigen. Im Modus Klassic Tower spielt ihr gegen KI-Gegner und kämpft euch Runde für Runde an die Spitze des Turms vor.Außerdem habt ihr die Möglichkeit, inzu kämpfen. Dafür ist allerdings eine PlayStation Plus- beziehungsweise Xbox Live Gold-Mitgliedschaft nötig. Die Early Beta unterstützt außerdem kein Crossplay und auch der Spielfortschritt wird nicht gespeichert.Der neueste Ableger der Mortal Kombat-Reihe erscheint amfür PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PC. Storytechnisch soll er in einem Universum spielen, das von Sonnengott Liu Kang neu angeordnet wurde. Bei uns könnt ihr nachlesen, was ihr von derkönnt.