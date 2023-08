Mortal Kombat 1: Special Guest präsentiert neuen Trailer auf der Gamescom

Mortal Kombat 1: Co-Creator live auf der Bühne





Noch weniger als eine Woche bis zur diesjährigen Gamescom und es werden nach und nach interessante Games als Inhalte der Eröffnungs-Show Opening Night Live (ONL) angekündigt. So wird es rund einen Monat vor Release voneinen neuen Trailer geben.Das bestätigte, Host und Produzent der ONL, auf Twitter. In den vergangenen Tagen schrieb der Kanadier schon, dass es sich das Event weniger um Neuankündigungen als vielmehr um Updates zu in der Entwicklung befindlichen Spielen drehen wird.Präsentiert wird der neue Trailer von Mortal Kombat 1 vom Co-Creator der Reihe Ed Boon persönlich, der dafürwird. Worum es bei dem Trailer geht, ist ungewiss, möglich ist eine neue Charaktervorstellung. Zuletzt haben Fans einen Gameplay-Trailer von Reptile, Ashrah und Havik bekommen.Neben Mortal Kombat 1 wurden schon zahlreiche Trailer für die ONL bestätigt, so zum Beispiel füroderDie ONL startet am kommenden Dienstag,und wird auf der Homepage der Gamescom gestreamt. Der zwölfte Teil Hauptreihe des populären Beat-em-ups ist ab 19. September für Playstation 5, Xbox Series X|S, Switch und PC erhältlich. Für die beiden erstgenannten Systeme gibt es am kommenden Wochenende eine