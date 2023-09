Mortal Kombat 1: NetherRealm erteilt Cross-Play zum Launch eine Absage

Mortal Kombat 1: Cross-Play nicht zum Launch verfügbar – soll später implementiert werden





Launch is just around the corner and we can’t wait for everyone to sink their teeth into #MK1. Regarding Kross-Play, it will not be available at launch, but know we are hard at work at implementing the feature into the game and it will be koming post launch. pic.twitter.com/M8Kvi4QkMe



— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) September 12, 2023

Der Release des mit Spannung erwartetensteht kurz bevor und viele Interessenten fragen sich, wie es eigentlich umim neuesten Ableger der populären Prügelspielreihe steht.Die Entwickler vonverraten nun höchstselbst, ob es direkt zum Launch auchmöglich sein wird, euch die Fäuste um die Ohren zu hauen.Mit Mortal Kombat 1 dürfte das Entwicklerstudio seine bislang größte Veröffentlichung im MK-Kosmos feiern. Dementsprechend gespannt sind auch die Fans, mit welchenunduns NetherRealm schon mit dem morgigen Release versorgt. Besonders interessant: Die Cross-Play-Funktion, die es euch erlaubt, gegen eure Freunde, die auf einer anderen Plattform als ihr spielen, in den Ring zu steigen.Unglücklicherweise wird das Feature wohlnicht seinen Weg in Mortal Kombat 1 finden. Wie das Studio im Zuge eines offiziellen Twitter-Posts mitteilt, könne man es „kaum erwarten, dass jeder seine Zähne in MK1 versenkt“. Weiter heißt es aber, dass die Spieler zunächst nicht in der Lage sein werden, plattformübergreifend zu zocken: „Was Kross-Play angeht, so wird es zum Start nicht verfügbar sein“.Allerdingsman uns im selben Atemzug, dass man bereits „hart daran arbeiten“ würde, „das Feature im Spiel zu implementieren“. So werden wir die Cross-Play-Funktion wohl erstin der Zukunft nutzen dürfen, wann es jedoch so weit ist, bleibt weiter unklar.Abgesehen von den eher enttäuschenden Neuigkeiten nimmt derum das kommende Kampfspiel aber nicht ab. Erst vor Kurzem gab man uns einen ersten– womit sich Serienschöpfer Ed Boons ewiger Wunsch, den Actionhelden in das Franchise zu holen, nach gut 30 Jahren endlich erfüllt. Doch Van Damme ist nicht der einzige Hollywood-Star, der es in das Spiel geschafft hat: Schauspielerinverkörpern.