Mortal Kombat 1: Day One-Update bringt frische Finisher und weitere Verbesserungen

Mortal Kombat 1: Die Verbesserungen des Day One-Updates auf einen Blick





UPDATE: We will be issuing a day one patch for #MK1 on September 14 around 9:30AM CDT. At this time, the servers will be offline and expected to return online around 12:00PM CDT.



— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) September 13, 2023

Allgemein

allgemeine Fehlerbehebungen

Zugänglichkeitsoptionen hinzugefügt und erweitert

Aufpolieren der Charaktere und Tuning-Pass

zahlreiche zusätzliche Finishing Moves hinzugefügt

verbesserte und verfeinerte Benutzeroberfläche mit zusätzlichen neuen Optionen

Online-Modus

Verbesserungen am Matchmaking

Fehlerbehebungen in den Online-Modi

Invasions-Modus

erhebliche Überarbeitungen und Feinschliff bei diversen Begegnungen

allgemeine UI-Verbesserungen

allgemeine Fehlerbehebungen

aeu ausbalancierte Bosskämpfe

angepasster Fortschritt in der Mesa-Region

Inhalte der Saison 1 hinzugefügt

Herausforderungstürme im Gateway Mesa hinzugefügt

Story-Modus

Verbesserungen am Filmplayer

visueller Feinschliff bei zahlreichen Szenen

Tuning des Story-Finales und des Endbosses

Filme in 4k-Auflösung hinzugefügt

Nachdem gestern die ersten Spieler im Rahmen des Vorabzugangs in Mortalin den Ring steigen durften, versorgt uns Entwicklerauch schon mit einemfür ihr Kampfspiel.Dieses soll gleichfür den vollen Release, der uns am Dienstag der kommenden Woche erst noch bevorsteht, auf den Weg bringen. Unter anderem wird es so aber auchfür die Fighter neben einigen weiteren Änderungen geben.Solltet ihr euch bereits vorab zum Kauf deroder der sogenanntenhinreißen lassen haben, könnt ihr bereits seit gestern im neuesten Ableger der populären Prügelspielreihe die Fäuste fliegen lassen. Die Entwickler zögerten aber nicht lange damit, im Rahmen des Day One-Updates, welches euch ebenfalls seit gestern zur Verfügung steht, noch einmal ordentlich Hand anzulegen und Änderungen auf, ebenso wie amund dervon Mortal Kombat 1 vorzunehmen.So wurde den offiziellen zufolge nicht nur amgeschraubt, sondern auch diverseaus der Welt geräumt, von denen vor allem der Online-Modus betroffen war. Obendrein verspricht man diverse Fehlerbehebungen für den, ebenso wie die Ausarbeitung der Barrierefreiheitsoptionen.Spieler, die MK1 lieber auf derzocken, dürfen sich obendrein noch über einige weiterewie die hinzugefügten Kameo-Kämpfer oder frische Arenen freuen. Erst jüngst äußerten sich die Entwickler im Übrigen dazu, wie es um einsteht.