Mortal Kombat 1: Nintendo Switch-Version enttäuscht Spieler mit schwacher Optik

Mortal Kombat 1: Switch-Version mit deutlich schlechterer Grafik

@johniibo



Do not buy Mortal Kombat 1 on Nintendo Switch #gaming #nintendo #nintendoswitch



♬ original sound - Johniibo Do not buy Mortal Kombat 1 on Nintendo Switch #gaming #nintendo #nintendoswitch

Release mit guten Wertungen

Seit ein paar Tagen istfür Käufer der Premium Edition spielbar und konnte bereits gute Kritiken sammeln. Auf einer Plattform sorgt das Prügelspiel für enttäuschte Gesichter und ausnahmsweise ist es nicht der PC. Die Umsetzung für diesteht stattdessen im Fokus.Schon bei derherrschte angesichts der Switch-Portierung Skepsis: Wie viele Abstriche müssen wohl in Kauf genommen werden, um Mortal Kombat 1 auf Nintendos Handheld-Hybrid zu ermöglichen? Auf derjede Menge, wie nun erste Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen.Natürlich dürfte kaum jemand erwartet haben, dass man die Optik der PS5- oder Xbox Series X-Version auf der Nintendo Switch erhält, dennoch fällt dersehr extrem aus. Während es auf der aktuellen Sony- und Microsoft-Konsole eine schicke Technik zum Bestaunen gibt, erhält man auf der Nintendo-Plattform viele, deutlich weniger opulente Effekte und auch einige Bugs. Auf TikTok zeigt das unter anderem der Nutzer johniibo in einem rund anderthalb Minuten langen Video im Detail:Auf Twitter liefert derweil der Nutzer KingDracula405 noch ein weiteres Video, bei dem einer der Kämpfer auf einmal die eigentliche Kampfebene verlässt und quasi aus der Rolle fällt. Aber seht selbst:Angesichts der reduzierten Optik, die wie gesagt in einem gewissen Umfang definitiv zu erwarten war, stellt sich die Frage, ob wenigstens dieüberzeugt. Hier gibt der YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits eine Antwort. So strebt Mortal Kombat 1 auch auf der Switchan, aber es gibt deutliche Ausrutscher nach unten.Die zeigen sich mitunter aber auch auf den anderen Plattformen, auch wenn die PlayStation 5 und Xbox Series X deutlich stärker die 60 FPS halten.Spielerisch gibt es derweil offenbar keine nennenswerten Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen, sprich ihr erhaltet auf jeder Konsole und auf dem PC das umfangreiche Prügelspielpaket. Dass das durchaus was zu bieten hat, durften internationale Testberichte bereits selbst in Erfahrung bringen undEine Funktion wird allerdings zum Launch fehlen:. Vorerst werdet ihr also im Multiplayer-Modus ausschließlich auf Spieler derselben Plattform treffen. Das Feature soll laut den Netherrealm Studios aber nachgeliefert werden.