Mortal Kombat 1: Co-Schöpfer Ed Boon hat versucht, Keanu Reeves als John Wick ins Spiel zu holen

Die Mortal Kombat-Reihe durfte sich im Laufe der Jahre über das eine oder andere gelungene Crossover mitaus Film und Fernsehen freuen. So auch im letzten Ableger,, in welchem neben Hollywood-Heldin Megan Fox auch Action-Star Jean-Claude Van Damme in die Haut eines Kämpfers schlüpft.Einemitsamt dem berühmten Schauspieler, der sie verkörpert, hätte Co-Schöpfer Ed Boon aber liebend gern noch darüber hinaus in seiner populären Kampfspielreihe gesehen. Daraus wurde jedoch nichts, wie er jüngst verrät.Nachdem bereits Charaktere wie deroder derihren Weg in das Spiel fanden, stand mit, der von keinem Geringeren als Matrix-Stardargestellt wird, seit längerer Zeit ein weiterer großer Name auf der Liste der Mortal Kombat-Macher. Dieser fehlt Ed Boon und seinem Team jedoch bis heute – obwohl er bereits in Titeln wiein Aktion trat.Im schon bald veröffentlichten-DLC,wird Reeves erneut alszu sehen sein, doch den Entwicklern vonblieb es mit Mortal Kombat 1 verwehrt, ihm den Anzug des ehemaligen Auftragskillers überzustreifen. Warum, das verrät uns Game Director Boon nicht konkret. Allerdings äußerte er sich in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine auf die Frage, ob er jetzt „in irgendeiner Weise vom modernen Actionkino beeinflusst“ werden würde, wie folgt:"Als wir Mortal Kombat (1992) gemacht haben, war das ganze Team inmitten von Bloodsport, Enter the Dragon und all den Terminator-Filmen. Ich konnte mir die John Wicks dieser Welt durchaus vorstellen... Tatsächlich ist das einer der Filme, die wir versucht haben, in Mortal Kombat unterzubringen - John Wick -, und wir haben ihn nicht bekommen." So besteht also zumindest auf Seiten der Entwickler für die Zukunft die, Keanu Reeves alias John Wick im Universum der populären Prügelreihe zu sehen, auch, wenn wir in Mortal Kombat 1 auf ihn verzichten müssen.Immerhin hat es mitverkörpert, undfrisches Leben einhaucht, ja doch noch geklappt, auch im neuesten Teil wieder einige bekannte Gesichter unterzubringen. Ob sich dieser auch abseits seines Star-Aufgebots lohnt,