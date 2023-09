Mortal Kombat 1: Probleme der Switch-Version sollen mit Update behoben werden

Mortal Kombat 1: Update für die Nintendo Switch-Version soll die Wogen im Ring glätten

Nachdemin dieser Woche auch für dieveröffentlicht wurde, zeigten sich die Spieler in ersten Reviews eher unbeeindruckt. Stattdessen beklagen die Fans sogar lange, Einbrüche derund einige weitereAuch dieder, wie verschiedene Vergleichsvideos zur bitterender Spieler beweisen. Gerade in Anbetracht dessen, dass sie preislich gleichauf mit den Next-Gen-Varianten der PS5 und Xbox Series liegt, dürfte dies frustrieren. Doch Serienschöpferverspricht Abhilfe in Form einesSo sichert Boon im Rahmen eines Interviews mit BBC Newsbeat zu, dass bereits Korrekturen für die negativ aufgenommene Switch-Ausführung von Mortal Kombat 1seien. Der neueste Ableger der populären Prügelspielreihe würde auf der Switch „auf jeden Fall ein Update“ erhalten und das Team sei darauf bedacht, eine „Reihe von Bedenken und Problemen“ aus der Welt zu schaffen, die seit dem Release des Titels aufgetreten sind.Weiter verrät Boon: „Es wäre ideal für uns gewesen, die Version zu veröffentlichen, die wir unbedingt haben wollten.“. Doch „alles, was wir an Problemen gefunden haben, steht auf unserer Liste und wird behoben werden“, versprichtGame Director noch im selben Atemzug.Wichtig zu erwähnen bleibt womöglich, dass das Entwicklerstudio selbst nicht direkt an dervon Mortal Kombat 1 beteiligt war. Stattdessen legte man die Portierung des neuesten Eintrags der brutalen Kampfspielserie in die Hände vonund. Boon fügt hierbei an, dass MK1 denselben fortlaufenden Support erhalten soll, wie ihn die beiden Studios bereits zuvor bei der Switch-Version vongewährleistet haben.Mit dieser fortlaufenden Unterstützung könnten natürlich auch, mit denen auf der Nintendo Switch noch einmal etwas Hand an Optik, Performance und weiteren Baustellen angelegt wird, gemeint sein. Ob die Entwickler den gewünschten Erfolg aber wirklich erzielen können und die Fans letzten Endes zufriedengestellt sind,. Was wir ganz generell vom neuesten Ableger halten,