Mortal Kombat 1: Steam-Achievement im Switch-Trailer entdeckt

Mortal Kombat 1: Fans finden Steam-Pop-Up im offiziellen Switch-Trailer

Nachdemin dieser Woche nicht gerade einen Traumstart auf derverzeichnen konnte, verspricht Co-Schöpfer und Game DirectorDoch als wären die Startschwierigkeiten nicht schon genug, stoßen Fans nun auch noch auf ein besondersimder Switch-Version des neuesten Ablegers der Kampfspielreihe.Aufmerksame Beobachter fanden im jüngst von Nintendo veröffentlichten, offiziellen Switch-Trailer von Mortal Kombat 1 auf ein besondersin Form einesvor. PC-Spielern dürfte ein solches geläufig sein, immerhin blinkt es jedes Mal dann in der Ecke ihres Bildschirms auf, wenn sie einen Erfolg auf Valves Plattform in einem Game erzielen.Im mittlerweile nicht mehr zugänglichen YouTube-Video, um die Marke von etwa 1:52 Minuten ( via nintendolife), taucht urplötzlich eine Benachrichtigung in der unteren rechten Ecke des Screens auf, während eines der Mini-Spiele von Mortal Kombat 1 im Trailer gezeigt wird. Unschwer zu erkennen: Die markante, anthrazitgraue, das Mortal Kombat-Logo ebenso wie die eher unkonkrete Bezeichnung für die Errungenschaft, die hier einfach als „Achievement 38“ und „Dialogue 38“ betitelt wird.Natürlich blieb die kuriose Benachrichtigung nicht unentdeckt. So schreibt Nutzer jermeister6 beispielsweise „Dieses Switch-Spiel sieht so gut aus… dass es sogar Steam-Erfolge hat“. Immerhin ist Nintendo der kleine Fauxpas schnell aufgefallen, sodass der japanische Spieleentwickler den Switch-Trailer binnen kürzester Zeit wieder aufgestellt hat.Einbleibt aber natürlich trotzdem bestehen, gerade, wenn man sich noch einmal die jüngste Kritik an der Portierung für den Handheld-Hybriden in Erinnerung ruft. So gleicht die, der in zahlreichen Vergleichsvideos für herbe Enttäuschung sorgte.