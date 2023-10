Mortal Kombat 1: Co-Creator teasert Scream-Ikone als DLC an

Mortal Kombat 1: Boon teasert Ghostface als Gastcharakter an

In Spielen der Mortal Kombat-Reihe hat in den vergangenen Jahren schon die eine oder andere Horrorfilmikone ihre Aufwartung gemacht. Dementsprechend rätseln die Fans, ob es auch ineinen solchen Gastauftritt geben wird.Leaks von Dataminern haben schon– von innerhalb und außerhalb des Mortal Kombat-Universums – gegeben, die in der Zukunft Einzug ins Spiel halten können. Auch ein Protagonist einer populären Horrorfilmreihe war dabei.Ed Boon, Co-Creator von Mortal Kombat 1, feuerte die Spekulationen mit einem Tweet an, in dem er ein Bild mit mehreren Horrorfilmcharakteren postete. Leatherface, Freddy Krueger und Jason Voorhees, die allesamt schon Gastauftritte in früheren Mortal Kombat-Games hatten, wurden dabei mit einem grünen Haken versehen. An anderen prangt ein dickes Fragezeichen, so etwa anund, aber auch anaus der Reihe Scream.Dass eine große Anzahl ein DLCs und viele zusätzliche Kampfcharaktere geplant sind, ist vonseiten Boons bereits bestätigt worden. Auf genannter Leak-Liste fanden sich unter anderem die Namenund; dass diese beliebten Figuren früher oder später aus dem Mortal Kombat-Franchise auch im neuesten Teil eingeführt werden, scheint wahrscheinlich. In Kombination mit Boons Post werden die Hinweise auf Ghostface schon sehr deutlich.Mehr Informationen dürften wir spätestens auf den anstehenden New York Comic Con (12. bis 15. Oktober) bekommen.sind als Gastcharaktere schon Homelander („The Boys“), Omni-Man („Invincible“) und Peacemaker („Suicide Squad“) bestätigt. Wieabgeschnitten hat, könnt ihr hier lesen.