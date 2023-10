Mortal Kombat 1: First Look-Trailer zeigt, was der kommende DLC-Charakter Omni-Man drauf hat

Mortal Kombat 1: Im November steigt Omni-Man per DLC in den Ring – so sieht er aus

Wenige Wochen nach dem Release der kolossalen Klopperei geben uns die Entwickler dereinen ersten Vorgeschmack darauf, was uns mit dem kommendenineigentlich erwartet.Bei der Ergänzung des Rosters handelt es sich um den berühmten, der im Original von keinem Geringeren alsgesprochen wird.Im Rahmen der New York Comic-Con präsentiert, wurde der Star der Amazon-Animationsserie Invincible der Welt mit einem kurzen, aber knackigen First Look-Trailer präsentiert. Imdürfen wir Omni-Man dann als Besitzer des Kombat Pack-DLC auch endlich selbst in Mortal Kombat 1 spielen:Solltet ihr euch beim Kauf des Kampfspiels für dieentschieden haben, bekommt ihr die zusätzlichen Inhalte aber ohnehin kostenlos. Die, die sich mit der ersten DLC-Welle dazugesellen, sind Quan Chi (Winter 2023/2024), Peacemaker (auch in diesem Winter), Ermac, der ebenfalls aus einer Amazon-Serie, The Boys, bekannte Homelander (beide im nächsten Frühjahr) und Takashi Takeda (Sommer 2024).Ganz nebenbei bekommen auch die, die schonfür neuen Schwung sorgtenin Form von Ferra, Khameleon, Mavado, Fan-Liebling Johnny Cage und Tremor ordentlich Unterstützung mit dem Erweiterungspaket. Und neue Charaktere könnten sich ebenfalls bereits auf dem Weg befinden, wie Co-Schöpfer Ed Boon erst kürzlich verriet.Einenaber auch mit dem aktuellen Teil nicht erfüllen. So versuchte er seit Jahren, Action-Held John Wick, der von Matrix-Star Keanu Reeves verkörpert wird, ins Spiel zu holen. Mit Jean-Claude van Damme gelang ihm dies zumindest und Fans des Spielsab.