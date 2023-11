Mortal Kombat 1: Neuer Trailer verrät Release-Termin von DLC-Charakter Omni-Man

Mortal Kombat 1: Keine Woche mehr bis zu Omni-Mans Einschlag

Schon vor Release vonwar klar, dass die Kämpfer-Riege des brutalen Prüglers mit kostenpflichtigen DLCs nach und nach um neue Charaktere erweitert wird.Einer von ihnen ist: Der Bösewicht aus, der im Spiel genau wie in der auf den Comics basierenden Amazon-Serie von J.K. Simmons gesprochen wird, ist eine echte Naturgewalt. Nun präsentiert sich der fast unverwundbar scheinende Umhangträger in einem neuen Trailer, der auch denfür seinen Auftritt in Mortal Kombat 1 verrät.Hieß es bei dem, der Viltrumite würde im November zu den bisherigen Charakteren des Prüglers dazustoßen, liefert der neue Trailer nun ein konkretes Datum:wird Omni-Man in den Händen von fähigen Spielern mit seinen Gegnern wortwörtlich den Erdboden wischen und Meteoriten aus dem Orbit holen, um sie als Wurfgeschosse zu verwenden.Abseits des genauen Release-Termins liefert das Video noch einmal einen, mit denen er sich als außerirdischer Killer gegen Scorpion, Mileena oder Johnny Cage behaupten muss. Angefangen bei klassischen, aber irre schnellen Faustschlägen bis hin zu Flugmanövern, die durch ihre Geschwindigkeit beinahe wie Teleportation wirken: Der schnurrbärtige Soldat ist ein echter Wirbelwind auf dem Schlachtfeld.Auch seine ultimativen Angriffe kommen in Mortal Kombat 1 noch einmal voll zur Geltung, beispielsweise wenn er das Gesicht des Gegners mit wiederholten Schlägen bis zum Zerbrechen attackiert oder sein Gegenüber mit dem Kopf zuerstzieht und dabei ein absolutes Blutbad anrichtet – eine gelungene Hommage an die Vorlage. Wenn ihr das auf eurem Bildschirm zuhause selbst erleben wollt, habt ihr mehrere Möglichkeiten.Omni-Man wird, falls man sich an Shang Tsung orientiert,erhältlich sein, ist aber natürlich auch Teil des, der alle weiteren DLC-Kämpfer enthält, darunter Homelander aus The Boys. Falls ihr dieeuer Eigen nennt, könnt ihr ab dem 9. November ebenfalls direkt mit Omni-Man loslegen. Solltet ihr dem Spiel noch keine Chance gegeben haben, verrät euch, ob sich das überhaupt lohnt.