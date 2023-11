Mortal Kombat 1: Kostenlose Premium-Fatalities als Entschädigung angekündigt

Mortal Kombat 1: Neue 10-Dollar-Fatality empört die Fans – Warner Bros. versucht mit Geschenken zu beschwichtigen





Next week, you can access the Seasonal Fatalities bundle, which includes the Halloween, Thanksgiving, and upcoming Winter fatality.

Those who purchased the Halloween fatality will have access to the bundle at no extra cost.

We appreciate your feedback on all everything #MK1.



Erst vor wenigen Tagen provozierte eine im Premium-Shop vonhinzugefügteeinen kleinen Aufschrei unter den Spielern: Fürbeziehungsweise rund zehn Euro konnte sie zusätzlich erworben werden – nun muss sich. entschuldigen.Der ohnehin nicht zu knapp kritisierte, rotierendeist fester Bestandteil des Vollpreistitels von Entwickler, der als neuester Teil der langjährigen Kampfspielreihe erst im September an den Start ging. Hier werden, beispielsweise Kostüme und Ausrüstungsgegenstände, ausschließlich gegenangeboten.Die Lage rund um den Premium-Store spitzte sich in den vergangenen Tagen immer weiter zu, als man damit begann, die exklusive und zehn US-Dollar teureüber den Echtgeld-Shop von Mortal Kombat 1 zu verkaufen. Um dies einmal besser einordnen zu können: Für etwa 20 US-Dollar hätte man noch ingleich mehrere DLC-Charaktere bekommen.seitens der Community ließen glücklicherweise nicht allzu lang auf sich warten: Warner Bros. reagierte nun auf die Beschwerden und teilte seinen Spielern mit: „Wir wissen euer Feedback zu schätzen.“. Allerdings wirkt die Entschuldigung des Publishers etwas fadenscheinig: Statt dieim Shop für die exklusiven Outfits und Animationen etwas zu senken,man stattdessen allen Käufern der Halloween-FatalitySolltet ihr euch also für den Kauf der Halloween-Fatality in Mortal Kombat 1 entschieden haben, erwarten euch nun die-, ebenso wie die, die es schätzungsweise in einem kommenden saisonalen Premium-Bundle geben wird, dessen Preis sich aufbelaufen soll.Dass es sich beim neuesten Teil der legendären Prügelreihe ganz grundlegend und abgesehen von seinem Premium-Shop um einhandeln dürfte, das. Und auch andürfte es dem aktuellen Ableger in naher Zukunft erst einmal nicht mangeln:in den Kämpferkader.