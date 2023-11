Mortal Kombat 1: Homelander wird nicht von The Boys-Darsteller Antony Starr gesprochen

Mortal Kombat 1: „Nope“ - Homelander soll nicht von Antony Starr gesprochen werden

Seit einiger Zeit steht fest, dass-Bösewichtals zusätzlicher Charakter in das Roster vonkommen soll. Auf ein entscheidendes Merkmal seiner Persönlichkeit müssen Fans allerdings verzichten.Verkörpert wird der unter Fans der Superhelden-Serie beliebte Blondschopf natürlich auch in NetherRealms Prügelspiel von Hollywood-Schauspieler. Jener war es auch höchstpersönlich, der seinen Anhängern dieübermittelte.Über die Kommentarspalte eines Instagram-Posts, in dem Starr sich in der Rolle des Homelander am Set der Amazon Prime-Serie zeigt, verrät der US-Schauspieler, wo seine Beteiligung in Mortal Kombat 1 endet. Demzufolge wird er dem im kommenden Frühling erscheinenden Bonus-Charakter im SpielGanz konkret darauf angesprochen, ob er Homelander in Mortal Kombat 1 spricht, entlockte ihm ein Fan ein einfaches, aber einschlägigesals Antwort. Darauf reagierten zahlreiche Fans natürlich niedergeschlagen, immerhin zählt Antony Starrs schauspielerische Darbietung des Super-Schurken für viele Zuschauer zu den Highlights von The Boys. Hinzu kommt der Umstand, dass Starr erst zu Beginn des Jahres für Homelanders Auftritt inseine Stimme zur Verfügung gestellt hat, weswegen dasfür die aktuelle Situation umso größer sein dürfte.Möglichegibt es sicherlich mehrere, allerdings könnte vor allem der, der zwischen Mitte Juli und Anfang November abgehalten wurde und an dem sich auch der neuseeländische Schauspieler aktiv beteiligte, eine konkrete Ursache sein – wenn auch nur in Form eines simplen, den jedoch weder Starr selbst noch NetherRealm bestätigten.Wer letzten Endes diehat, Homelander und damit auch Antony Starr in Mortal Kombat 1 auf der stimmlichen Ebene zu vertreten, ist bislang unklar. Dass es sich dabei um eine Art Scherz oder PR-Gag handelt, gilt zumindest als zweifelhaft. Die Instagram-Kommentare unter dem Post sperrte Starr indes, was jedoch nicht zwangsweise etwas mit seiner Absage zutun haben dürfte. Bei aller Spekulation bleibt zumindest noch ein Funken: Homelander kommt, neben weiteren zusätzlichen Charakteren, im Frühjahr 2024 über dasins Spiel. Zuletztdie Gemüter.