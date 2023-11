Mortal Kombat 1: Leaker enthüllt Ekel-Fatality von umstrittenem Premium-Bundle

Mortal Kombat 1: Das wohl widerwärtigste Thanksgiving-Essen aller Zeiten

Günstiger als gedacht, trotzdem teurer als Omni-Man

Noch heftiger als die Kämpfe inselbst sind wohl nur die Diskussionen rund um die zahlreichen Mikrotransaktionen, in die Spieler abseits des Kaufpreises investieren können.Zuletzt standen vor allem die Halloween-Fatalityfür saftige zehn US-Dollar sowiein der Kritik, von dem Fans glaubten, es würde angesichts des Einzelpreises gleich 30 Dollar kosten.und stellte nun den Preis des Bundles klar. Außerdem enthüllte ein Leaker dieObwohl es für dienoch keinen Release-Termin gibt, könnt ihr sie euch dank des Twitter-Nutzers Thetiny schon jetzt anschauen. Mortal Kombat-Urgestein Sub Zero haut darin Omni-Mans Gesicht auf einen festlich gedeckten Tisch und klemmt ihm dann ein Drei-Gänge-Menü hinter die Kauleiste. Ein beherzter Sprung in die Magengrube befördert das noch nicht verdaute Futter allerdings direkt wieder zu Tage und lässt darüber hinaus noch den Kopf des Bösewichts platzen.Ist es auch, aber seht selbst:Die Halloween-Fatality, in der ihr eurem Gegenüber einen mit Insekten gefüllten Kürbis auf den Kopf setzt, und dann den selbigen mit einem starken Tritt vor die Tür eines schaurig geschmückten Hauses befördert, ist zwar ebenfalls nichts für schwache Nerven, aberals der bei der Thanksgiving-Animation gezeigte Mageninhalt. Bleibt abzuwarten, was die Entwickler mit derfür uns in petto haben. Schlittenkuven oder tödliche Schneebälle scheinen nicht unwahrscheinlich.Gegenüber den Kollegen von IGN hat Warner Bros. Games übrigens verraten, wie viel das kontrovers diskutierte Seasonal Fatality-Bundle wirklich kostet. Aufgrund der Halloween-Fatality, die alleineund damit umgerechnet zehn Dollar kostet, spekulierten Fans, dass sich das Seasonal-Bundle auf rund 30 Dollar belaufen könnte., womit das Bundle deutlich günstiger ist als erwartet und genauso viel kostet wie ursprünglich die Halloween-Fatality alleine – wenig verwunderlich, da Warner Bros. Gamesdie beiden anderen Finisher-Animationen an Käufer der Halloween-Fatality verschenkte. Trotzdem bleibt das Paket teurer als der für knapp acht Dollar erhältliche Kämpfer Omni-Man. Falls ihr unabhängig von Mikrotransaktionen wissen wollt,