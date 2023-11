Mortal Kombat 1: Spieler finden bislang unbekannte Brutalities für Omni-Man

Mortal Kombat 1: Bei diesen Brutalities klackern die Knochen





Has anyone else found this yet?? Secret ender for Omni man brutal if you hold stance switch pic.twitter.com/JLVveETCYH



— LordRedden (@ReddenLord) November 14, 2023

Wenn sichin einem Punkt besonders von Kampfkonkurrenten wieoderunterscheidet, dann dürfte das der hohe Gewaltgrad des Prügelspiels sein.In keinem anderen Fighting-Game spritzt dermaßen viel Blut, werden derart viele Organe zerquetscht oder Knochen gebrochen – vor allem diesorgen für den legendären Ruf von Mortal Kombat 1. Jetzt haben Spielerentdeckt, von denen eine offenbar noch gar nicht ausführbar ist.Eine der bisher unentdeckten Brutalities von Mortal Kombat 1 hat es dank eines Videos gleich auf Twitter geschafft. Nutzer ReddenLord zeigt den, wie er Reptile an seinem Fuß festhält, wiederholt auf den Boden schlägt und ihm schlussendlich tatsächlich das Skelett aus dem Körper zieht. Als Folge der fiesen Finisher-Animation füllt er das Kampffeld mit dem grünen Blut seines Gegners.Damit ihr das Manöver zuhause gleich selbst ausprobieren könnt, verrät der Twitter-Nutzer auch gleich– zumindest einen Teil davon. Ein anderer Spieler ergänzt in den Kommentaren, dass ihr zusätzlich zum Haltungswechsel auch noch die Block-Taste gedrückt halten müsst, um die gerade erst gefundene Brutality mit Omni-Man auszuführen. Doch der DLC-Kämpfer hat offenbarparat.Wie der Dataminer thetiny, der vor Kurzem bereits, auf Twitter verrät, hat Omni-Man offenbar nochim Gepäck, die auf den Namen „Mustache“, also Schnauzbart, hört. Er veröffentlichte ein Bild mit dem dazugehörigen Code, ergänzte aber, dass sich die Animation offenbar noch nicht nutzen lasse. In den Kommentaren darunter spekulierten Spieler darüber, ob es sich möglicherweise um einefür Omni-Man handeln könnte.Seit einer guten Woche prügelt sich der, gesprochen in beiden Medien von Schauspieler J.K. Simmons, mit den anderen Charakteren aus Mortal Kombat 1. Als nächstes folgt dann das Aushängeschild von The Boys:. Allerdings müssen Fans