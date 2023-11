Mortal Kombat 1: Einfacher Trick lässt euch Skins kostenlos abstauben - so funktioniert er

Mortal Kombat 1: Zeitreise sorgt dafür, dass Gratis-Skins auch gratis bleiben





DO NOT BUY THIS 🚨🚨🚨



ALL Last Seasons Items can be purchased by changing the date on your PS5 to any date BEFORE 6th November!



Load up ur game, buy all of last Seasons items & u can complete last seasons Mesa! When u done change date back to PRESENT day & u keep EVERYTHING! https://t.co/R8yJbG6gzh pic.twitter.com/fOzABSNaKo



— iScream (@iScreamFGC) November 20, 2023

hat es in letzter Zeit des Öfteren in die Schlagzeilen geschafft, wahlweise wegenoderLetztere sorgen auch jetzt wieder für: Für ehemals kostenlose Skins, die ihr euch während der letzten Season durch aktives Zocken verdienen konntet, bitten euch die NetherRealm Studios jetzt nämlich zur Kasse. Das gefällt Spielern natürlich gar nicht, weshalb sie einengefunden haben, um sich die alternativen Kostüme zumindest auf Konsolenzu sichern.Auch ohne Battle Pass besitzt Mortal Kombat 1 nämlich, die ihr euch während der jeweiligen Saison freispielen könnt, danach aber echtes Geld kosten. Wie Twitter-Nutzer iScreamFGC herausgefunden hat, lässt sich das auf der PlayStation 5 spielend leicht umgehen, indem ihr einfach– und zwar auf einen beliebigen Tag vor dem 6. November, an dem die entsprechende Season ihr Ende gefunden hat.Wenn ihr dann die dafürabschließt, alle dort freischaltbaren kosmetischen Gegenstände erhaltet und das Datum wieder auf das aktuelle zurückstellt, solltet ihr die Items weiterhin euer Eigen nennen dürfen. Auf Reddit bestätigte Nutzer AdmirableEstimate258, dass diesfunktioniert – auch wenn die Skinswohl für weniger Begeisterung sorgen werden.Bevor ihr eifrig eure Konsolen anwerft, um euer Reportoire an Kostümen zu erweitern, folgt: Bei dem Zeitreise-Trick handelt es sich natürlich um einen Exploit, den die Macher des Spiels vermutlich so schnell wie möglich aus Mortal Combats 1 entfernen werden und es ist nicht auszuschließen, dass Fans, die sich dessen bedient haben, dafür bestraft werden.Mit neuen Charakteren kommen dann bald aber auch frische Inhalte ins Spiel, für die es sich eher lohnt, Geld auszugeben. Nach demaus Invicible ist bald auch ein weiterer Cape-Träger an der Reihe:, auch wenn Fans dabei auf einmüssen.