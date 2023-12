Mortal Kombat 1: DLC-Charakter Quan Chi im neuen Trailer vorgestellt

Mortal Kombat 1: Quan Chi mit brutaler Fatality im Video

Beigibt es kaum eine Verschnaufspause: Nachdem, wird im Dezember mit einem weiteren DLC-Kämpfer nachgelegt. Der bekannte Antagonistist bereits in wenigen Tagen spielbar.Der mächtige Nekromant ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil des Mortal Kombat-Universums, obwohl er zuletzt von Scorpion getötet wurde. Im aktuellen Reboot kehrt er nun zurück, inklusiveund fiesen Tentakel-Fähigkeiten.Quan Chi kämpft bekanntermaßen nicht nur mit Füßen und Fäusten in Mortal Kombat 1, sondern lässt auch seinefür sich sprechen. Mit dieser öffnet er Portale, um Kontrahenten direkt in den Nacken zu schlagen, oder stampft ein Knochengefängnis aus dem Boden. Hinzu kommen ein paar Cthulhu-ähnliche Tentakel, die immer mal wieder für den einen oder anderen fiesen Angriff sorgen.Seine ultimate Fähigkeit ist schlussendlich eine Kombination aus seinen Fähigkeiten, bei der am Ende die Wirbelsäule des jeweiligen Feindes arg in Mitleidenschaft gezogen wird. Damit aber nicht genug: Mit seinersorgt Quan Chi für eine Aufteilung in sechs fachgerechte Scheiben. Aber das könnt ihr im Trailer selbst sehen:Bis ihr Quan Chi selbst ausprobieren dürft, dauert es nicht mehr lange. Bereitsgibt es den Kämpfer für alle Besitzer des Kombat Packs, eine Woche später kann er dann einzeln erworben werden. Nicht mit dabei ist übrigens die neue, welche erst im Januar 2024 ihren Auftritt feiern wird.Im Februar folgt dann schon der nächste DLC-Kämpfer für Mortal Kombat 1:schickt sich an, den Kämpfern zu zeigen, was Frieden seiner Meinung nach wirklich bedeutet. 2024 wird außerdem The Boys-Bösewicht