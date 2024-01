Mortal Kombat 1: PC-Mod lässt euch mit Pixar-Charakteren kämpfen

Mortal Kombat 1: Wenn aus Pixar USK 18 wird

Spiele auf dem PC haben den nicht von der Hand zu weisenden Vorteil, dass sie oft durch von der Community erstellte Mods erweitert werden. Entwickler wie Bethesda setzen für ihre Spieleodersogar darauf und stellen entsprechende Programme zur Verfügung. Für manche Games werden die Mods allerdings kurios, wie dieses Beispiel vonzeigt.In dem brutalen Prügelspiel könnt ihr euch nicht nur mit Charakteren vermöbeln, die mit Feuerbällen, Eis-Projektilen oder Giftkotze angreifen, sondern auch explizite Finisher Moves ausführen. Abgetrennte Gliedmaßen oder ausgeweidete Körper sind hier an der Tagesordnung – wenn jetzt aber die Kämpferwerden, erreicht die Absurdität einen neuen Höhepunkt.Die Mortal Kombat 1-Mod stammt vom YouTuber ToastedShoes, der diese auf seinem Patreon zur Verfügung stellt. In einem Video sehen wir Woody aus Toy Story, der unter anderem seinen Cowboyhut als Waffe nutzt. So wie seine, dessen Kopfbedeckung messerscharfe Kanten aufweist, fügt er seinem Gegner damit massiven Schaden zu – in diesem Fall Sulley aus der Monster AG, der den Angriffen nicht viel entgegenzusetzen hat. Als Woody dann noch sein Cameo Jessie herbeiruft, ist es um das flauschige Monster geschehen.In anderen Gameplay-Videos von ToastedShoes sehen wir noch weitere Pixar-Charaktere wieodersowie Dreamworks-Charaktere wieoder. Qualitativ ist die Mod sogar relativ gut – die grimmigen Blicke von Woody und Jessie, nachdem sie Sulley einmal in der Mitte zerteilt haben, wirken ziemlich authentisch.Wem es also nicht reicht, diemit den angestammten Charakteren oderoder den demnächst erscheinenden Peacemaker unsicher zu machen, kann ja mal den ToastedShoes-Mod ausprobieren. Kindheit ruiniert in drei, zwo, eins…