Mortal Kombat 1: John Cena kommt als dritter DLC-Kämpfer ins Roster

"The Time Is Now": John Cena steigt als prügelnder Peacemaker mit dem Mortal Kombat 1-DLC in den Ring





Peacemaker is preparing for his arrival in the New Era. Early access will be available on February 28, along with the arrival of the new season around the same time. Details on both will be coming later this month. #MK1 @MortalKombat pic.twitter.com/ysoSUWSw6g



— Warner Bros. Games (@wbgames) February 5, 2024

Neues Jahr, alter Fahrplan: Die NetherRealm Studios bereiten sich darauf vor, schon in wenigen Tagen einen frischen Fighter perin das Kämpferaufgebot vonzu holen. Und hinter seiner stählernen Superheldenmaske verbirgt sich kein Geringerer als ein äußerst populärerDass eben jener dabei auch noch ins rot-blaue Kostüm einesschlüpft, ist dabei wohl die Kirsche auf der Torte. Doch erst einmal der Reihe nach: Der nächste Teil des DLC-Pakets für Mortal Kombat erscheint amim Rahmen einesÜber einen kurzen Twitter-Post, mit welchem uns die Warner Bros. Games über die Ankunft desin Mortal Kombat 1 informieren, bekommen wir noch einmal einen kleinen Vorgeschmack darauf geboten, was uns erwartet. Hier sehen wir den grimmig dreinblickenden DC-Helden, der schon seit seinem ersten Comic-Auftritt im Jahre 1966 bereit ist, für den Frieden in den Krieg zu ziehen. Unverkennbar sind die Gesichtszüge, der bis heute als legendärer Wrestler WWE Fans aus aller Welt ein Begriff sein dürfte, bei dem es klingelt.zum frischen DLC-Kämpfer, der zeitnah mit dem Start der neuen Season in Mortal Kombat 1 seinen Auftritt feiern soll, will man uns in den kommenden Wochen servieren, wie es ganz konkret heißt. Der vollständige Release soll dann kurze Zeit später, Anfang März, folgen. Damit markiert man wie bereits erwähnt denund folgt dem Content-Plan, auf dessen Liste zuletzt noch diestand.Nach der Veröffentlichung des Peacemakers soll dann auch schon ein weitererfolgen, der allerdings noch auf seine Enthüllung wartet. Die verbleibenden, die im Laufe der nächsten Monate ihren Weg in den beliebten Titel finden sollen, sind hingegen bereits länger bekannt.Zu jenen gehört unter anderemzurückgreifen darf. Hinzu kommen, seines Zeichens Schüler des Shirai Ryu-Anführers Scorpion sowie, der seinen ersten Auftritt bereits infeiern durfte.