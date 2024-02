Mortal Kombat 1: Entwickler kündigt endlich Crossplay-Patch an

Mortal Kombat 1: Krossplay über fünf Monate nach Release

Zusammen mit dem nächsten Patch fürwird Entwickler Netherrealm nun auch die viel erwartete Crossplay-Funktion in das Prügelspiel implementieren. Dieses soll unter anderem das Feature besitzen, dass Spieler ihrer Gegner basierend auf der Qualität der Internetverbindung filtern können.Der Patch wird – franchisekonform als Krossplay betitelt – in der kommenden Woche auf den Weg gebracht, wie Netherrealm auf Twitter bestätigt. Möglicherweise zusammen mit dem nächsten DLC-Charakter. Zu bemerken ist dabei jedoch, dasswerden.So soll die plattformübergreifende Funktion für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar sein, Switch-Nutzer gucken in die Röhre. Fans bemängeln auch, dass dieseserst nach Monaten bei Mortal Kombat 1 Einzug hält, während beispielsweiseodervom ersten Tag an mit Crossplay ausgestattet waren.Das Feature, dank welchem Spielerausklammern können und das schon vor ein paar Wochen in das Spiel integriert wurde, soll auch zusammen mit Crosslay funktionieren. So können zum Beispiel Nutzer mit Kabelverbindung diejenigen mit WLAN ausblenden beziehungsweise Kampfanfragen ablehnen.Am 28. Februar, also ebenfalls nächste Woche, wird mitzur Verfügung stehen, zunächst jedoch für die Kombat Pack- und Early Access-User. Diese dürfen sich auch auf Janet Cage als neue Cameo-Kämpferin freuen. Alle anderen Spieler können diese Inhalte erst in der darauffolgenden Woche nutzen. Was wir von Peacemaker,