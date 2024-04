Mortal Kombat 1: Teaser zeigt Ermac als kommenden DLC-Kämpfer





30+ years ago we were working on the very first #MortalKombat game. The game's software, had sections of code that it (theoretically) should never reach/execute. If it did, it incremented a counter that would log the ERROR. We also made a "Game Audits" screen where we could check… pic.twitter.com/8Hzq3Teu6T



— Ed Boon (@noobde) April 8, 2024

Trotz der Tatsache, dass der Release von NetherRealmsbereits einige Monate in der Vergangenheit liegt, werden die Entwickler nicht müde, den Prügelspaß umim Rahmen deszu erweitern.Zuletzt klopfte DCsaufwies, von welchem er passenderweise auch gesprochen wird, an die Tür der, nun folgt die nächste, wie ein neuer Teaser verrät.Im Rahmen eines offiziellen Twitter-Posts, den-Schöpferjüngst mit seinen Followern teilte, wird nun verraten, welche beliebte Franchise-Figur als nächstes die Ehre hat, in den blutverschmierten Ring zu steigen. Die Rede ist von keinem Geringeren als dem unter Fans beliebten, um den sich schon lange vor Mortal Kombat 1 Mythen und Gerüchte nur so rankten.Auf eben jene, fast schon legendäre Geschichten, bezieht sich Boon auch innerhalb seines Posts. So sei Ermac, sondern lediglich eine Art Zähler im Fehlerprotokoll gewesen. Sein Name ergibt sich aus den jeweils ersten drei Buchstaben des "Error Macro", welches Boon bereitsschrieb. Doch nachdem findige Fans schon damals aufim Spiel stießen, waren Spekulationen um einen weiteren versteckten Charakter praktisch vorprogrammiert.Binnen kürzester Zeit wurden die Gerüchte über Ermac zu einem wahren Mythos und Spieler bestanden reihenweise darauf,– was laut Boon definitiv nicht der Fall gewesen sei. Auch mitwarteten Fighting-Fans vergebens darauf, ihn anzutreffen, obwohl gleich drei neue geheime Charaktere hinzugefügt wurden. Aber die Suche nach Ermac hielt weiter an.Erst inwar es dann endlich so weit und Ermac betrat die große Bühne der Kampfkunst. Und mittlerweile darf er sich sogar über eine vollständigein der Lore von Mortal Kombat freuen – obwohl Boon und sein Team nie für möglich gehalten hätten, dass der rote Ninja „mit dem lächerlichen Namen“ einmal eine so große Rolle in der Reihe spielen würde. Neben ihm rutscht auchins Roster, allerdings lediglich als. Sind euch die brandneuen Charaktere noch immer zu langweilig,wie Shrek, Woody und Mr. Incredible garantiert vor Lachen auf die Matte.