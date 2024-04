Mortal Kombat 1: Geheime Brutality funktioniert mit jedem Charakter





Secret Brutality that apparently works for all characters! 🐉🩸#MortalKombat1 pic.twitter.com/yAjnaLowyK



— 🐉Mortal_Kombat_Addict | Fatalities Daily (@MK_habit_addict) April 21, 2024

Der Release von NetherRealms neuester Prügelpartie liegt mit dem September des letzten Jahres schon einige Zeit in der Vergangenheit, doch nun sind die Spieler vonallem Anschein nach auf eine taufrische Ergänzung gestoßen.Diese hat nämlich jüngst und klammheimlich ihren Weg in den Titel gefunden und erweitert die bislang verfügbarenfür die einzelnen Charaktere um eineJeder einzelne Kämpfer im riesigen Roster von Mortal Kombat 1 verfügt über die sogenannten Brutalities – einzigartige Special-Moves, die einen Kampf auf besonders blutrünstige Art und Weise zum Ende bringen.werden sie, indem ihr einen zusätzlichen Befehl am Ende einer bestimmten Kombo gebt oder einen Angriff ausführt, mit dem ihr die finale Runde gewinnt. Während die meisten Fighter bereits mitverschiedenen Finishern ausgerüstet sind, entdeckten Spieler bereits ebenso einigeZeit dafür hatten sie genug: Das Spiel erschien imund damit schon vor rund einem halben Jahr. Wie EventHubs berichtet , stießen findige Fans jetzt auf eine weitere geheime Brutality, die mit jedem einzelnen Charakter im Spiel funktioniert. Im Grunde genommen schleudert ihr dabei euren Gegner mit einem besonders kraftvollen Wurf direkt in die Linse der Kamera:Eine beispielhafte Ausführung seht ihr im obigen Clip des Twitter-Nutzers Mortal_Kombat_addict, der einige passende Gameplay-Aufnahmen mit der Community teilte. Wollt ihr den gut versteckten Finisher-Move einmal, so müsst ihr während des Wurfes „UP2“ gedrückt halten und einen Back Punch ausführen ("Dreieck" auf der PlayStation, "Y" auf der Xbox und "X" auf der Nintendo Switch).gehalten schloss sich zuletzt einund läutete mit derdie mittlerweile fünfte Season im Kampfspiel ein. Diese läuft noch bis Anfang, während im Mai erst einmal Mavado als Kameo-Kämpfer ins Spiel kommt.