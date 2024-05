Mortal Kombat 1: Ein Land, wo Milch und Blut fließen

Dass sich Homelander, der Held/Anti-Held aus der Amazon Prime-Serie The Boys als einer der letzten Charaktere dem vorläufigen Line-up vonanschließt, wurde schon zu Release des Spiels bekannt. Jetzt können Fans einen offiziellen ersten Blick auf das Überwesen werfen.In einem ersten Trailer sind gleich zahlreiche und nicht eben subtileund Homelanders typische Verhaltensweisen zu sehen – so zum Beispiel seine Finisher. Seine Stimme hingegen dürfte uns nicht so bekannt vorkommen.Der Trailer beginnt mit einer Siegespose Homelanders, in der er sich. Diese Szene kommt auch fast eins zu eins in der Serie vor und wer The Boys gesehen hat, weiß, dass es sich nicht gerade um die Art von Milch handelt, die wir uns morgens ins Müsli schütten. Aber auch die extremst brutalen Finisher, die auch in Mortal Kombat 1 wieder ein serientypisches Highlight sind, sind aus der Vorlage entnommen.So schmilzt Homelander in einer Szene seinem besiegten Kontrahentendas Gehirn weg. Ein zweiter Finisher befördert den Gegner per wuchtigem Uppercut in die Lüfte, wo er von einem herannahenden Flugzeug zerfetzt wird. Nicht nur ein Verweis auf die Vorlage, sondern auch eine feine Allegorie zu– ebenfalls übermenschlicher Anti-Held aus einer Amazon-Serie – der im Finisher seine Feinde mithilfe einer U-Bahn zerschrotet.Wer, ist nach dem kurzen Oneliner im Teaser nicht genau auszumachen. Antony Starr, Darsteller des Anti-Helden in der Serie, soll es jedenfalls nicht sein. Viele Kommentare unter dem Video zeigen sich dennoch zufrieden mit der Alternative. Nebenbei ist übrigens auch ein erster Blick auf denzu erhaschen, die wahrscheinlich als letzte das Supporter-Roster vervollständigt.Einen offiziellen Release-Termin für Homelander gibt es noch nicht. Da aber amvon The Boys auf Amazon Prime startet, liegt es nahe, dass der Charakter auch irgendwann in diesem Zeitraum bei Mortal Kombat 1 auf- und zuschlägt. Bis dahin könnt ihr euch, ab morgen, 7. Mai, zusätzlich auch mit