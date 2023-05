Total War: Pharaoh: Neuer Serienteil offiziell mit Trailer angekündigt

Total War: Pharaoh – Das wurde bislang verraten

Eine große Kampagnenkarte

Ein unabsichtlicher Leak hat es bereits von den Dächern gepfiffen, aber nun ist es auch offiziell: Das nächste Strategiespiel von Creative Assembly ist. Es geht wie erwartet ins, genauer gesagt ins Bronzezeitalter.Viele Details zum Gameplay haben die Macher zwar noch nicht verraten, aber bereits einen Releasemonat im Gepäck: Voraussichtlichsoll Total War: Pharaoh für den PC erscheinen und euch in die Zeit zwischen 1500 und 1070 vor Christus entführen.Im neusten Teil der Strategie-Reihe, welcher kein neuer Saga-Teil ist, geht es ins alte Ägypten auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Herrschaft des Pharaohs Merneptah steht vor dem Ende und nun müsst ihr übernehmen und zeigen, dass ihr selbst ein großer Herrscher seid. Dabei gilt es sich wie gehabt sowohl gegen Gefahren von Außen als auch von Innen zu verteidigen – ganz zu schweigen von drohenden Naturkatastrophen, die eurem Reich mehr als nur schaden können.Ganz generell soll das Wetter in Total War: Pharaoh eine größere Rolle spielen. So kann es in den Gefechten aufgrund eines einsetzenden Platzregens oder wegen eines Sandsturms zu ganz anderen Ausgangslagen kommen, auf die ihr geschickt reagieren müsst. Darüber hinaus können Brände einen Kampf schnell kippen lassen, indem sie eure Armeen in Flammen hüllen oder Siedlungen massiv beschädigen.Bei den spielbaren Völkern spricht Creative Assembly zurzeit über drei Namen: Ägypten, Kanaan und das Hethiterreich. Hinzu kommen acht verschiedene Fraktionsanführer, die sich jeweils deutlich voneinander unterscheiden sollen. Wie genau das im Detail ausfällt, bleibt aber noch abzuwarten.Total War: Pharaoh wird nicht nur im alten Ägypten spielen, sondern auch die Sinaihalbinsel und Kleinasien sind Teil der Spielwelt. Neu ist zudem, dass ihr die Kampagne vor dem Spielstart individuell einstellen könnt und etwa die Startpositionen der Fraktionen zufällig festlegt oder mehr Ressourcen zur Verfügung stellt. Wie umfangreich das System wird, bleibt aber noch abzuwarten.Bis zum Release im Oktober sind zwar noch einige Wochen zu gehen, aber wer bereits jetzt vorbestellen möchte, kann das tun. Dabei erhaltet ihr zwei Kosmetikpakete und einen Zugang zu einem noch nicht näher definierten Early-Access-Wochenende. Zudem wird Total War: Pharaoh inerscheinen.Neben der Standard-Version gibt es die Deluxe Edition, die das Basisspiel, den Fraktionspaket-DLC 1 und den digitalen Soundtrack umfasst. Die Dynasty Edition enthält wiederum die Fraktionspaket-DLC 1 bis 3, einen Kampagnenpaket-DLC und ebenfalls den digitalen Soundtrack. Ob Total War: Pharaoh am Ende einen Schritt nach vorne macht und die Schwächen, die, ausgleicht, wird sich im Oktober zeigen.